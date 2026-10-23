Distribuidoras de huevos mantienen precios ante nueva alza

San Pedro Sula, Cortés. Los precios del cartón de huevos se mantienen este viernes en las distribuidoras de San Pedro Sula, luego de registrar un leve incremento durante la semana, mientras los comerciantes esperan que el nuevo ajuste anunciado se refleje en los precios a partir de este sábado 24 de octubre. En las distribuidoras sampedranas, el cartón de huevo mediano se comercializa a L110 y el grande a L120, mientras que el pequeño se vende a L90 y el denominado tipo B a L80. Daniel Escalón Contreras, encargado de una distribuidora, confirmó que durante esta semana el producto experimentó un incremento, aunque los precios se han mantenido después de esa variación.

El comportamiento de los precios mantiene la atención de los consumidores, debido a que el huevo es uno de los alimentos de consumo frecuente en los hogares hondureños y cualquier aumento representa un gasto adicional para las familias.

Aumento en los mercados

En Tegucigalpa, el cartón de huevo mediano pasó de L110 a L118 en la Feria del Agricultor y el Artesano, lo que representa un incremento de 8 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El cartón de huevo grande también registró un alza de L9, al pasar de L115 a L124, mientras que el pequeño subió L10, de L100 a L110, según los precios reportados este viernes en la capital. Estos incrementos forman parte del ajuste anunciado después de las conversaciones entre las autoridades y los productores avícolas, quienes habían solicitado un aumento de L20 por cartón.

Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Económico

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que logró reducir de L20 a L8 el incremento previsto, mediante un acuerdo con el sector correspondiente.

La institución también anunció que el cartón de huevo mediano se mantendrá a L95 en todos los puntos de venta de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro). Asimismo, el director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, confirmó que el aumento de L8 para el cartón mediano se aplicaría en ferias y mercados populares. Además, explicó que el encarecimiento de materias primas, como la soya y la harina de maíz utilizadas en la alimentación de las aves, incide en los costos de producción.

Expectativa en San Pedro Sula

Mientras tanto, en las distribuidoras sampedranas los precios del cartón de huevos se mantienen, luego de las variaciones registradas durante la semana.