Prevén que cárcel de La Acequia sea de máxima seguridad para aislar a cabecillas criminales

El Gobierno de Honduras evalúa convertir el centro penal de La Acequia, en Santa Bárbara, en una cárcel de máxima seguridad para mantener aislados a los cabecillas de estructuras criminales y evitar que continúen ordenando delitos desde los recintos penitenciarios.
La propuesta fue abordada durante una inspección realizada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto con integrantes de la Comisión de Seguridad y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y de la Secretaría de Seguridad, con el propósito de determinar la viabilidad de habilitar las instalaciones para ese fin.
Rigoberto Oseguera, director de la Policía Nacional, durante una entrevista con LA PRENSA calificó la visita como provechosa y señaló que la institución policial tendrá la responsabilidad de ejecutar la estrategia de seguridad que impulsa el país.
“Lo que viene es lo más fuerte”, advirtió Oseguera al referirse a las medidas que las autoridades preparan para intensificar la persecución de las estructuras criminales en Honduras.
El funcionario explicó que el control de los centros penitenciarios constituye una parte importante de esa estrategia, debido a que, según indicó, algunos líderes de organizaciones criminales continúan coordinando actividades ilícitas mientras permanecen recluidos.
“Los liderazgos de las estructuras criminales están dentro de las cárceles. Eso va a cambiar”, afirmó el director policial al referirse a las medidas que se proyectan para limitar la comunicación y el contacto de los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Entre las restricciones anunciadas figuran la eliminación de las visitas familiares y conyugales para determinados internos, así como el contacto con sus abogados mediante espacios separados por vidrios con orificios. Según Oseguera, estas disposiciones buscan impedir que los reclusos mantengan canales para ordenar delitos desde prisión.
El director de la Policía sostuvo que estas medidas también pretenden evitar que los familiares sean utilizados para introducir drogas, armas y otros artículos prohibidos a los centros penales, una situación que, según señaló, puede terminar involucrándolos en procesos judiciales.
En cuanto al proyecto de La Acequia, Oseguera indicó que las instalaciones requieren una evaluación técnica para determinar si cumplen las condiciones necesarias para operar como un centro de máxima seguridad. La decisión dependerá del dictamen del Instituto Nacional Penitenciario y de la disponibilidad presupuestaria.
El funcionario señaló que el proyecto podría aprovechar una inversión previa superior a los 400 millones de lempiras, aunque aclaró que todavía se requiere establecer el presupuesto necesario para completar las obras y adecuar las instalaciones.
Además de La Acequia, las autoridades contemplan revisar otros terrenos y áreas geográficas para determinar dónde podrían desarrollarse nuevas instalaciones penitenciarias con características de máxima seguridad.
La iniciativa forma parte de los planes gubernamentales para reforzar el control en las cárceles y reducir la capacidad de las organizaciones criminales de operar desde su interior. Sin embargo, la eventual conversión del centro penal de La Acequia dependerá de los resultados de las evaluaciones y de la aprobación de los recursos requeridos.