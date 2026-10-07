Canasta básica se encarece y familias reducen compras en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Comprar los alimentos de consumo diario se ha vuelto más difícil para algunas familias en San Pedro Sula. En las últimas semanas, productos como los granos básicos y el huevo han aumentado de precio, mientras los consumidores reducen las cantidades que llevan a sus hogares para ajustar su presupuesto. La libra de frijol se cotiza entre 23 y 25 lempiras; el arroz, entre 14 y 15 lempiras, y el maíz, a 10 lempiras. El comerciante Nelson Yanes señaló que en las últimas tres semanas los granos básicos han aumentado entre 1.50 y 2 lempiras por libra. En presentaciones mayores, el incremento puede representar entre 50 y 80 lempiras, dependiendo del producto. El quintal de frijol se cotiza en 2,250 lempiras, mientras el maíz está entre 980 y 990 lempiras. El quintal de arroz ronda entre 1,100 y 1,250 lempiras.

El huevo también sube

El cartón de huevo se vende entre 120 y 125 lempiras en el mercado, luego de registrar un aumento durante la última semana. Yanes indicó que los proveedores de las granjas le han informado que el precio podría aumentar nuevamente. Los proveedores de granos básicos también han anticipado nuevos incrementos, aunque todavía no se ha precisado cuándo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El alza ya comienza a sentirse en las ventas. Según el comerciante, la compra de productos en su negocio ha disminuido entre 25% y 30%. “Al bajar la venta, pues igual ya uno las compras también las minimiza y todo, pues eso afecta”, explicó a LA PRENSA. El economista Jorge Interiano señaló que el aumento de los precios de la canasta básica reduce el poder adquisitivo de las familias, debido a que los ingresos no crecen al mismo ritmo que el costo de los alimentos y otros productos necesarios.

A esto se le suman los factores externos que han incidido en el encarecimiento, como los conflictos internacionales y el aumento del precio del petróleo, que repercute en los combustibles y, posteriormente, en los costos de producción y transporte.

Además, según el economista, factores internos como el costo de la energía eléctrica y la falta de inversión también inciden en la producción nacional. “Considero que la falta de inversión y planificación en la producción agrícola también afecta los precios, debido a que Honduras debe importar productos y pagar por ellos en dólares, lo que termina encareciendo los costos”, manifestó Interiano a LA PRENSA.

Menos carne en las compras

La carne se convierte cada vez más en un lujo para las familias hondureñas. Cada libra de res se vende entre 98 y 105 lempiras, mientras la costilla de res cuesta entre 75 y 80 lempiras. La chuleta fresca de cerdo tiene un precio de 60 lempiras la libra y la ahumada, de 75 lempiras. El pollo se cotiza entre 32 y 33 lempiras la libra, dependiendo de la marca. Aunque estos precios se han mantenido relativamente estables después del último aumento, también se ven amenazados ante un nuevo incremento.

El impacto también afecta las compras de los consumidores, ya que, de acuerdo con los vendedores, antes llevaban unas 10 libras de carne y ahora compran cinco o seis, una reducción que afecta a los negocios. Para Interiano, si los precios de la canasta básica continúan aumentando, las familias que ya destinan una parte importante de sus ingresos a la alimentación tendrán cada vez menos dinero para cubrir otras necesidades.

Asimismo sostuvo que una de las vías para mejorar esta situación es fortalecer la producción nacional, incentivar la agricultura y fomentar la micro y pequeña empresa, con el objetivo de generar empleo y aumentar los ingresos de las familias.

Verduras con precios variados

A pesar de las alzas, las verduras como el tomate o la papa mantienen un precio de 20 lempiras la libra, mientras la caja cuesta 300 lempiras. La zanahoria bajó a 10 lempiras la libra, y la cebolla blanca y la papa se encuentran a 20 lempiras. La cebolla roja, en cambio, registra un aumento y actualmente se cotiza a 35 lempiras la libra. Con respecto a los vegetales como el chile dulce, su precio es de 8 lempiras la unidad, junto con el plátano, el guineo verde a 2 lempiras la unidad y el repollo a 12 lempiras la libra. Entre otros productos, como el queso semiseco y el de queso especial, tienen un precio de 85 lempiras. La mantequilla común cuesta entre 32 y 35 lempiras, mientras la escurrida se encuentra entre 50 y 55 lempiras.

El aceite se vende a 23 lempiras la libra. El fardo de harina de 25 libras a 245 lempiras y el de Maseca, 265 lempiras. El azúcar empacada está entre 15 y 16 lempiras la libra y la sal común cuesta 7 lempiras. Aunque algunos alimentos mantienen sus precios en la canasta básica, obliga a las familias hondureñas a comprar menos cantidad para hacer rendir el dinero, pero también significa que el presupuesto destinado a la alimentación cada vez alcanza para menos.