Precios de verduras bajan y dan un respiro en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de varios productos esenciales para la cocina hondureña muestran estabilidad y, en algunos casos, una reducción en los mercados de San Pedro Sula, luego de semanas en las que algunas verduras registraron incrementos constantes. Un equipo periodístico de Diario LA PRENSA realizó un recorrido por los mercados sampedranos para monitorear el comportamiento de los productos que forman parte de la canasta de consumo de las familias. De acuerdo con Emiliano López, comerciante consultado del mercado Dandy, en las últimas semanas productos como el tomate, la papa y el chile dulce han experimentado una reducción en sus precios. La papa, por ejemplo, llegó a superar los 30 lempiras por libra semanas atrás. Actualmente, la libra de tomate se cotiza entre 13 y 15 lempiras, dependiendo del tamaño. El chile dulce se encuentra entre 5 y 8 lempiras por unidad, también de acuerdo con su tamaño. Otros vegetales mantienen precios similares. La libra de zanahoria se comercializa a 15 lempiras, mientras que el pepino se encuentra alrededor de 10 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La cebolla amarilla y la cebolla roja, en cambio, continúan presentando variaciones. En los mercados visitados, la libra se encuentra entre 18 y 20 lempiras, según el producto y el establecimiento.

En el caso de los huevos, el cartón de tamaño regular se encuentra entre 110 y 120 lempiras, la libra de frijoles se mantiene a 22 lempiras por libra. Las presentaciones extragrandes pueden superar los 130 lempiras, dependiendo del punto de venta. Aunque algunos productos han registrado bajas, comerciantes señalan que el comportamiento de los precios continúa siendo variable y depende de factores como la oferta disponible y los costos de comercialización.

Los productos cárnicos también mantienen precios relativamente estables. Leo Villanueva, comerciante consultado, indicó que actualmente la libra de carne de res tiene un precio de aproximadamente 98 lempiras, aunque puede llegar hasta 110 lempiras, dependiendo del corte solicitado por el consumidor. En el caso de la carne de cerdo, productos como la chuleta y la costilla se encuentran entre 70 y 75 lempiras la libra. Los lácteos también conservan los valores reportados por los vendedores. La libra de queso semiseco tiene un precio aproximado de 85 lempiras, mientras que el quesillo se comercializa entre 55 y 60 lempiras.