Precios de verduras bajan y dan un respiro en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de varios productos esenciales para la cocina hondureña muestran estabilidad y, en algunos casos, una reducción en los mercados de San Pedro Sula, luego de semanas en las que algunas verduras registraron incrementos constantes.
Un equipo periodístico de Diario LA PRENSA realizó un recorrido por los mercados sampedranos para monitorear el comportamiento de los productos que forman parte de la canasta de consumo de las familias.
De acuerdo con Emiliano López, comerciante consultado del mercado Dandy, en las últimas semanas productos como el tomate, la papa y el chile dulce han experimentado una reducción en sus precios. La papa, por ejemplo, llegó a superar los 30 lempiras por libra semanas atrás.
Actualmente, la libra de tomate se cotiza entre 13 y 15 lempiras, dependiendo del tamaño. El chile dulce se encuentra entre 5 y 8 lempiras por unidad, también de acuerdo con su tamaño.
Otros vegetales mantienen precios similares. La libra de zanahoria se comercializa a 15 lempiras, mientras que el pepino se encuentra alrededor de 10 lempiras.
La cebolla amarilla y la cebolla roja, en cambio, continúan presentando variaciones. En los mercados visitados, la libra se encuentra entre 18 y 20 lempiras, según el producto y el establecimiento.
En el caso de los huevos, el cartón de tamaño regular se encuentra entre 110 y 120 lempiras, la libra de frijoles se mantiene a 22 lempiras por libra. Las presentaciones extragrandes pueden superar los 130 lempiras, dependiendo del punto de venta.
Aunque algunos productos han registrado bajas, comerciantes señalan que el comportamiento de los precios continúa siendo variable y depende de factores como la oferta disponible y los costos de comercialización.
Los productos cárnicos también mantienen precios relativamente estables. Leo Villanueva, comerciante consultado, indicó que actualmente la libra de carne de res tiene un precio de aproximadamente 98 lempiras, aunque puede llegar hasta 110 lempiras, dependiendo del corte solicitado por el consumidor.
En el caso de la carne de cerdo, productos como la chuleta y la costilla se encuentran entre 70 y 75 lempiras la libra.
Los lácteos también conservan los valores reportados por los vendedores. La libra de queso semiseco tiene un precio aproximado de 85 lempiras, mientras que el quesillo se comercializa entre 55 y 60 lempiras.
La mantequilla presenta un rango más amplio, con precios que van desde 30 hasta 60 lempiras, dependiendo de la calidad y presentación que elija el comprador.
Aunque algunos alimentos han dado un respiro a los consumidores, el costo general de la canasta básica continúa siendo motivo de preocupación debido a su relación con los ingresos de los hogares hondureños.
Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó a LA PRENSA que es necesario mejorar la productividad para reducir los costos.
“Tenemos que ver cómo nos volvemos más productivos, mejorar nuestros niveles de producción y así poder bajar nuestros costos”, expresó Gallardo.
La dirigente empresarial también consideró necesario revisar la cadena de comercialización para determinar que no existan abusos entre el precio que recibe el productor y el que finalmente paga el consumidor.
El comportamiento de los mercados sampedranos refleja así un escenario mixto: mientras productos como el tomate, la papa y el chile dulce han reducido sus precios frente a semanas anteriores, otros alimentos continúan con valores elevados o sujetos a variaciones.