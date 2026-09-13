Desde Copán hasta Olancho: así se mueve Honduras desde San Pedro Sula

Más de tres décadas en la ruta. Óscar Ovidio Valle, conductor con más de 30 años de experiencia en la ruta San Pedro Sula-Siguatepeque, explicó que, pese a la baja demanda de pasajeros, las unidades deben mantener los horarios establecidos. Valle relató que, después de trabajar durante varios años como embarcado, decidió dedicarse a la conducción de una unidad de transporte.