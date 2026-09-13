Desde Copán hasta Olancho: así se mueve Honduras desde San Pedro Sula

Desde 2006, la Gran Central Metropolitana se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión terrestre de Honduras. Ubicada en el bulevar del Sur, frente al plantel La Puerta, la terminal reúne a diario a pasajeros, conductores, comerciantes y trabajadores.
Transportes Costeños. La empresa cubre la ruta San Pedro Sula-Tegucigalpa, con paradas en Siguatepeque y Comayagua. Héctor Mejía, representante de Transportes Costeños, informó que el servicio se mantiene todos los días y cuenta con horarios establecidos para atender a los pasajeros que se trasladan entre ambas ciudades.
Conexión nacional. Desde la Gran Central Metropolitana parten unidades de transporte hacia distintos puntos de Honduras, entre ellos la zona centro-sur, el occidente, la zona norte y el Litoral Atlántico, además de rutas hacia el occidente del país como las denominadas Maya y Lenca.
Ruta hacia Olancho. Transporte Los Olanchos cubre la ruta desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, Juticalpa y Catacamas. La empresa cuenta con salidas desde la terminal a las 6:00 am y 9:45 am.
Rumbo al occidente. Los pasajeros que viajan desde San Pedro Sula hacia el occidente del país cuentan con diferentes opciones de transporte. Entre ellas se encuentra Casasola Express, que cubre la ruta hacia La Entrada, Copán Ruinas y Florida, Copán.
Flujo de pasajeros. Durante esta temporada, la afluencia de viajeros en la Gran Central Metropolitana se mantiene baja. A pesar de ello, las empresas de transporte continúan cumpliendo con los horarios establecidos para la salida de sus unidades.
Menor frecuencia. Según manifestaron conductores de buses, en años anteriores las unidades salían de la Gran Central Metropolitana aproximadamente cada 20 minutos, desde las primeras horas de la mañana, debido a una mayor afluencia de pasajeros.
Rumbo al litoral atlántico. Los viajeros con destino a La Ceiba, Olanchito y sectores aledaños pueden abordar sus unidades en la Gran Central Metropolitana. Para estas rutas existe una variedad de empresas de transporte que cubren diferentes destinos de la zona.
Más de tres décadas en la ruta. Óscar Ovidio Valle, conductor con más de 30 años de experiencia en la ruta San Pedro Sula-Siguatepeque, explicó que, pese a la baja demanda de pasajeros, las unidades deben mantener los horarios establecidos. Valle relató que, después de trabajar durante varios años como embarcado, decidió dedicarse a la conducción de una unidad de transporte.
En la Gran Central Metropolitana operan más de 80 empresas de transporte interurbano, que ofrecen rutas cortas y largas y conectan a San Pedro Sula con diferentes municipios y departamentos de Honduras.
Un proyecto para descongestionar la ciudad. La Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula opera oficialmente desde el 27 de agosto de 2006. Su creación respondió a la necesidad de descongestionar el casco urbano, donde anteriormente las empresas de transporte tenían estaciones dispersas en sectores como El Centro, Medina, Lempira y El Benque, situación que contribuía al caos vial.