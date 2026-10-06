Aumento en los combustibles encarecen el Feriado Morazánico para los hondureños

Su caso se repetirá miles de veces esta <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-semana-morazanica-movera-unos-500000-hondurenos-dejara-600-millones-EG32250620" target="_blank">Semana Morazánica 2026</a>. Mientras el país iniciar el feriado más esperado del año, los hondureños tendrán que resignarse a pagar más solo para moverse, golpeados por el constante aumento en el precio de los combustibles que se traslada al pasaje del bus y al incremento de la canasta básica.