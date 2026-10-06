Aumento en los combustibles encarecen el Feriado Morazánico para los hondureños

San Pedro Sula

Dara Valladares contó los lempiras antes de subir al bus, hizo cálculos que no le gustaban. Hasta hace poco, el pasaje a Siguatepeque costaba 100 lempiras; hoy tiene que pagar 150. "No entiendo a esa gente que dice que no nos afecta el precio del combustible", dijo con la voz de quien ya está cansada de repetir lo obvio. "Si le suben a la gasolina, nos suben los pasajes", analizó. Esos 50 lempiras que paga de más ya no le alcanzan ni para darse un gusto: "Ya no me puedo comprar un fresco o unas tajaditas porque el pasaje me subió 50 lempiras más", contó en diálogo con LA PRENSA Premium, que realizaba un recorrido por varias terminales.

Su caso se repetirá miles de veces esta Semana Morazánica 2026. Mientras el país iniciar el feriado más esperado del año, los hondureños tendrán que resignarse a pagar más solo para moverse, golpeados por el constante aumento en el precio de los combustibles que se traslada al pasaje del bus y al incremento de la canasta básica.

17.25% aumentó el valor promedio de los pasajes del transporte terrestre interurbano en Honduras

Un análisis de LA PRENSA Premium a las tarifas reportadas en las rutas comerciales que salen de Tegucigalpa y desde San Pedro Sula confirman el impacto directo de la crisis en el bolsillo de los pasajeros. El cálculo promedio, realizado ruta por ruta, reveló que la inflación real del transporte encareció los viajes en un 17%, al menos en la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En términos prácticos, esto significa que por cada 100 lempiras que un hondureño invertía previamente para moverse de un pueblo a otro, hoy debe desembolsar 17 lempiras más; es decir, un total de 117 lempiras para cubrir exactamente el mismo trayecto. Estas cifras varían de acuerdo con las rutas y empresas de transporte, pero evidencia cómo en este feriado los turistas deberán pagar más.

Aunque las autoridades hablan de múltiples razones, la principal es el precio de la gasolina, que sigue en aumento. En San Pedro Sula, el galón de súper ya cuesta 152 lempiras y la regular 133.55; el diésel se mantiene en 149.29. En Tegucigalpa el golpe es todavía mayor, pues la súper cuesta 156.61 lempiras el galón, 137.92 la regular y 153.53 el diésel. El Gobierno afirmó que la culpa es del conflicto en Medio Oriente, por eso decidió absorber 12.01 lempiras por cada galón de diésel durante los próximos 30 días, desde ayer. El problema es que la medida no se traduce de manera igualitaria entre todos los hondureños, cuestionaron varios entrevistados por LA PRENSA Premium.

Precios de San Pedro Sula

En la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula el golpe de los carburantes, con más de 11 semanas de alzas, no distingue destino ni empresa ni usuarios. Por ejemplo, la empresa Yoreños Express cobra 45 lempiras de la ciudad industrial hasta el El Progreso, 65 a Santa Rita, 100 a El Negrito y 145 hasta Yoro.

156.61 lempiras cuesta el galón de gasolina súper en Tegucigalpa; mientras que en San Pedro Sula se cotiza en 152.00 lempiras.

Las tarifas fueron negociadas en abril de 2026, luego del aumento del 15% al bus interurbano subió 15% y 30% al suburbano autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Casasola, que cubre el corredor hacia Copán, cobra 130 lempiras hasta La Entrada, 150 a La Esperanza, 170 a Campamento y 290 hasta Copán Ruinas. Emtraiol llega a Olanchito por 290 lempiras y a Sabá por 252, además de cubrir Tela (120) y La Ceiba (180). La empresa Mirna, además, cobra 113 lempiras a Tela, 120 a Arizona, 170 a La Ceiba y 270 hasta Tocoa, mientras Diana Express mantiene esos mismos destinos —La Ceiba y Tela— en 180 y 120 lempiras, muy cerca de lo que cobra Cristina por La Ceiba: también 180.

Donde sí se abre una brecha notable es en la ruta hacia la capital. Mirna cobra 180 lempiras a Tegucigalpa, Rey Express 226 y Cristina 240. Hedman Alas, por su parte, cobra 548 lempiras por el mismo trayecto.

En el occidente, Empresa Lempira cobra 180 lempiras a Gracias y 170 a Las Flores, y Congolón pide 225 hasta Ocotepeque; hacia Santa Bárbara, la única opción registrada es Tita, con 75 lempiras. Rubén Serrano, usuario del transporte, veía cada ruta desde la ventanilla esperando que llegara el bus que lo llevaría al occidente del país. "Cada día todo se vuelve más caro, más difícil, pero todos hablan de subir o bajar x o y cosa, pero nunca se acuerdan del consumidor", dijo.

Pidió al presidente Nasry Asfura proyectarse con aumentos a los salarios mínimos, pues “para viajar mínimo se ocupan 1,000 lempiras por persona. Ahora, dígame quién puede tener disponibles 5,000 lempiras para ir a un pueblo, le puedo decir que casi nadie.. hoy voy solo porque salir con mi familia me sale caro, y no creo salir en este feriado por lo mismo".

Los datos analizados por este equipo le dan la razón, sobre todo en las rutas largas: cinco boletos de ida y vuelta —una familia completa, como la de Serrano— cuestan entre 1,130 y 1,200 lempiras a Tela, entre 1,700 y 1,800 a La Ceiba y 2,900 a Copán Ruinas.

83.7 % subió el precio del diésel del 1 de enero al 5 de octubre de 2026, disparando los costos operativos de todo los rubros que utilizan este combustible

Desde Tegucigalpa, el impacto en los ingresos familiares es todavía más severo. Cinco pasajes alcanzan los L2,260 en Rey Express y llegan a L5,480 en Hedman Alas. Para un hogar promedio que percibe un salario mínimo de 18,500 lempiras, este último desembolso representa casi un tercio de sus ingresos mensuales disponible en un solo viaje.

Tegucigalpa también sufrió aumentos

En el caso de Tegucigalpa, este equipo revisó las tarifas en 18 empresas de transporte a diferentes partes del país. Este equipo analizó el precio de cada ruta por empresa antes del aumento a la tarifa y lo contrastó con los precios establecidos en abril. La empresa que mostró un aumento mayor en el precio del pasaje fue La Sultana, con un 30%. El pasaje a Siguatepeque, que subió 50%, pasó de 100 a 150 lempiras, mientras que a San Pedro Sula pasó de 180 a 250 lempiras.

Para ir de Tegucigalpa a Comayagua, el pasaje subió 30 lempiras, de 70 a 100, un 42.86% más. La única ruta que no cambió fue para Ocotepeque, que se mantiene en 550 lempiras. Mi Costeño Express cobra ahora 226 lempiras a San Pedro Sula, un 18.95% más de los 190 que costaba antes. Para ir a Siguatepeque ahora deben pagar 130, un 18.18% más.

Lenca Express, que lleva a los pasajeros hacia el occidente del país —Gracias, La Esperanza, justamente las zonas que el Gobierno recomienda visitar en este feriado—, también subió sus precios. A Gracias cobra ahora 290 lempiras, un 16% más; a La Esperanza 165, un 25% más; a Siguatepeque 100, también un 25% más; y a Comayagua, 80, un 33% más. Padilla Express, que cubre las rutas hacia Olancho, subió sus tarifas en promedio un 16%. Hoy cobra 287 lempiras a San Esteban, 253 a Manto, 230 a Gualaco, 130 a Campamento, 172 a Juticalpa y 195 a San Francisco.

"Nosotros no buscamos afectar al usuario, por eso queremos que le bajen el precio al diésel, porque al final la gente es la que paga", sostuvo una empresaria del transporte, quien pidió el anonimato. En diálogo con LA PRENSA Premium dijo que las tarifas actuales representan una medida de supervivencia operativa ante la inacción estatal.

9,000 lempiras • cuesta hoy llenar el tanque para un viaje redondo, un incremento severo frente a los 4,000 lempiras que se gastaban en enero

"Creo que en el Gobierno debe haber personas capaces con estrategias para paliar los aumentos a la gasolina; deben quitar los impuestos o impulsar cualquier estrategia que nos ayude como transportistas y a la gente como usuarios", sostuvo.

Los buses salen vacíos

La administración y operación de los autobuses interurbanos sintetizan la asfixia de un sector atrapado entre el desplome del pasaje y la escalada de los carburantes. Un conductor de la zona norte describió a LA PRENSA Premium una baja del 40% en los pasajeros, lo que obligó a las empresas a reducir los viajes, pasando de 12 a solo ocho al día. "Antes salíamos con 40 personas por unidad; hoy, ni reduciendo los viajes promediamos 25", relató el transportista. El colapso se agudiza en las estaciones de servicio: "A principios de año llenábamos el tanque con 4,000 lempiras, ahora gastamos 9,000 o más en una sola ida y vuelta, y el costo se dispara si encendemos el aire acondicionado".

Al hacer cuentas con sus datos, la realidad es demoledora, ya que el galón de diésel subió un 83.7% desde enero, lo que significa que realizar el mismo viaje cuesta casi el doble. Si el recorrido es el doble de caro pero viaja mucha menos gente, el costo del combustible por cada boleto vendido termina multiplicándose casi por tres. En volumen real, una terminal que antes movía a 480 pasajeros al día ahora transporta a menos de 200, es decir, un 58% menos en el negocio. Esta estadística se vive con total resignación en las carreteras. Un motorista que viaja hacia el occidente confirma ese vacío de pasajeros mientras calcula sus pérdidas cotidianas: "Antes llenábamos el bus con 5,000 lempiras, pero con el diésel tan alto ahora gastamos 11,000 de ida y vuelta. Y lo peor es que a veces nos tenemos que ir con cinco, con diez o con los que haya. Hemos tenido que recortar los turnos para ver si así logramos agarrar a más gente". Para los transportistas, la crisis ya desbordó el terreno económico y entró en el político. "Soy nacionalista, pero estoy arrepentido de haber votado por ese viejito", añadió el conductor sin que nadie se lo pregunte, en referencia al presidente Nasry Asfura.

Jorge Enríquez, analista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), explicó por qué el taxi, el autobús y el supermercado terminan siendo la misma cuenta de norte a sur del país. "Al subir los combustibles, toda la cadena de producción, la industria y todos los productos que se mueven derivados de esa alza, al final viene a pegar en el consumidor final", señaló.

500,000 hondureños es la meta de movilización masiva que proyecta el Instituto Hondureño de Turismo para esta Semana Morazánica.

"El impacto de los combustibles en los hogares hondureños se ve reflejado en que la calidad de vida del hondureño, en su mayoría los menos favorecidos, ha caído y por eso las cifras que nos da el INE muestran que la pobreza ha aumentado y quizás en la próxima medición podamos tener incluso resultados más altos", expuso.

Reclamó, además, claridad sobre los subsidios: "Necesitamos y demandamos que tengamos claridad cuánto es el subsidio que se da al sector transporte, cuánto es el subsidio que se da al galón de combustibles, porque pareciera que las cuentas no cuadran".

El gobierno pide salir