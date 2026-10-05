Los horarios de atención de la DNVT durante la Semana Morazánica 2026

San Pedro Sula. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dio a conocer este lunes los horarios en los que prestará atención administrativa a la población hondureña en el marco del feriado de la Semana Morazánica 2026.

Además de la atención en oficinas, la institución confirmó que reforzará la presencia policial con labores operativas, de prevención y seguridad vial en las carreteras del país.

De acuerdo con el comunicado oficial, los ciudadanos que necesiten realizar trámites de licencias de conducir u otras gestiones administrativas podrán acudir a las instalaciones en su horario habitual durante los días lunes 05, martes 06 y miércoles 07 de octubre. Las autoridades instaron a la población a aprovechar los primeros días de la semana para completar sus diligencias pendientes.

Por el contrario, los servicios administrativos de la DNVT quedarán totalmente suspendidos a nivel nacional a partir del jueves 08, viernes 09 y sábado 10 de octubre, reanudándose la atención hasta el inicio de la siguiente semana.

Las autoridades señalaron que durante esos días el personal operativo estará concentrado exclusivamente en tareas de control y resguardo en los ejes carreteros principales.