Onda tropical dejará lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones de Honduras este lunes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes 5 de octubre de 2026 se esperan condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio hondureño.

El ingreso de un nuevo fenómeno meteorológico mantendrá en alerta a la población por la presencia de precipitaciones dispersas.

Según el reporte meteorológico oficial, el paso de una onda tropical, sumado a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, provocará abundante nubosidad en la mayor parte del país. Estas condiciones generarán lluvias y chubascos que irán de moderados a fuertes.

La mayor intensidad será en las regiones suroccidental, central y sur de Honduras. En estas zonas se pide a los ciudadanos considerar las medidas de precaución ante el riesgo de inundaciones urbanas o deslizamientos.