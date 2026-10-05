Onda tropical dejará lluvias con tormentas eléctricas en varias regiones de Honduras este lunes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes 5 de octubre de 2026 se esperan condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio hondureño.
El ingreso de un nuevo fenómeno meteorológico mantendrá en alerta a la población por la presencia de precipitaciones dispersas.
Según el reporte meteorológico oficial, el paso de una onda tropical, sumado a la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, provocará abundante nubosidad en la mayor parte del país. Estas condiciones generarán lluvias y chubascos que irán de moderados a fuertes.
La mayor intensidad será en las regiones suroccidental, central y sur de Honduras. En estas zonas se pide a los ciudadanos considerar las medidas de precaución ante el riesgo de inundaciones urbanas o deslizamientos.
Respecto al estado del mar, Copeco detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá estable entre 1 y 3 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca se registrará un oleaje de 2 a 4 pies. Por otro lado, la fase lunar actual corresponde a Luna Nueva, con la salida del sol registrada a las 5:39 a.m. y su puesta prevista para las 5:35 p.m.
Ante este panorama climático, los organismos de socorro recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas con caudales elevados.