¿Habrá lluvias en Semana Morazánica? Recomiendan revisar el pronóstico antes de viajar

Tegucigalpa, Honduras. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) recomendó a los miles de hondureños que planean realizar turismo interno durante la Semana Morazánica 2026 revisar el pronóstico del tiempo antes de emprender sus viajes.

Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre de la Semana Morazánica se esperan los mayores acumulados de lluvia en las regiones occidental, central y sur del país, según el pronosticador de turno de Cenaos, Luis Fonseca.

“La circulación de un sistema de baja presión favorecerá las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional”, explicó Fonseca, quien detalló que los mayores acumulados se registrarían en las zonas sur-occidente, centro-sur y oriente.

Para el jueves 8 y viernes 9 de octubre de la Semana Morazánica, las condiciones meteorológicas cambiarán y prevalecerá un panorama mayormente seco en buena parte del territorio hondureño.

Sin embargo, Fonseca advirtió que el viernes se fortalecerán los vientos del este, condición que permitirá la presencia de algunas lluvias en las regiones norte y oriente del país.

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El pronóstico también contempla lluvias para el sábado y domingo, correspondientes a los últimos días del feriado morazánico, con precipitaciones previstas en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con el especialista, durante ese fin de semana los mayores acumulados se esperan en las regiones sur-occidente y sur, debido a la influencia de la brisa proveniente del océano Pacífico.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes, especialmente durante los desplazamientos por carretera hacia distintos destinos del país o hacia el exterior.