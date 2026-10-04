¿Viajará fuera de Honduras? Estos servicios dará Migración durante el feriado

San Pedro Sula, Honduras. El movimiento de viajeros rumbo al extranjero comenzó a intensificarse este sábado en los puntos fronterizos del país y El Amatillo, principal paso terrestre entre Honduras y El Salvador, ya registra un fuerte flujo de personas que buscan aprovechar la Semana Morazánica. Ante el incremento de salidas, el Instituto Nacional de Migración (INM) reforzó su capacidad de atención y pidió a quienes viajarán durante estos días revisar antes de emprender el recorrido sus pasaportes, autorizaciones para menores y los requisitos de ingreso exigidos por el país de destino. En El Amatillo, la institución informó que dispone de 36 cabinas de atención y 50 colaboradores, entre delegados, supervisores y edecanes. La delegación migratoria funciona las 24 horas, todos los días, por lo que mantendrá la atención durante el período vacacional.

El alto movimiento hacia El Salvador no es nuevo durante el Feriado Morazánico. En 2025, alrededor de 74,000 hondureños salieron del país durante el asueto y 30,678 viajaron hacia territorio salvadoreño, es decir, aproximadamente cuatro de cada diez viajeros que cruzaron las fronteras hondureñas. La experiencia de años anteriores también muestra la importancia de anticipar el viaje. En octubre de 2023, más de 5,000 hondureños abarrotaron El Amatillo y algunos reportaron esperas de hasta seis horas antes de ingresar a El Salvador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Viaja con menores?

Uno de los puntos a los que las familias deben prestar mayor atención es la documentación requerida para la salida de menores de 21 años. La legislación hondureña establece que las personas sujetas a patria potestad o tutela deben viajar acompañadas por quienes la ejercen o, de lo contrario, acreditar legalmente la autorización para salir del país. Si ambos padres viajan con el menor, no es necesaria una autorización adicional. Pero si viaja únicamente con uno de ellos, debe presentarse la autorización del padre o madre que no realiza el viaje, debidamente autenticada. Si el menor viaja solo, también necesita la autorización correspondiente de sus padres o representantes legales. Migración ha advertido que entre los inconvenientes más frecuentes aparecen autorizaciones mal elaboradas, firmas incorrectas o inconsistencias en los documentos, problemas que pueden impedir que el menor salga del país aun cuando el resto de la familia ya esté en la frontera. Para evitar ese contratiempo, funciona en San Pedro Sula un Centro de Control de Menores, en la oficina regional de Migración, donde padres y tutores pueden llevar anticipadamente los documentos para que sean revisados. Una vez que Migración comprueba que la documentación está correcta, el menor queda prerregistrado y, cuando llegue al punto fronterizo, únicamente deberá realizar el control migratorio de salida. La recomendación de la institución es efectuar esta revisión con unos siete días de anticipación, aunque el servicio puede realizarse más cerca de la fecha del viaje. Durante la Semana Morazánica, este centro de San Pedro Sula atenderá de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. También permanecerán habilitados los Centros de Control de Menores de los aeropuertos Ramón Villeda Morales y Palmerola durante las 24 horas, mientras que Toncontín atenderá de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Entre los documentos que Migración recomienda llevar para la revisión están el pasaporte vigente, partida de nacimiento original y autorización de salida debidamente autenticada o apostillada cuando el menor no viaje con ambos padres. Para los menores de 18 años, el permiso debe gestionarse cada vez que realizan un viaje. En el caso de los jóvenes entre 18 y 21 años, la autorización de salida puede tramitarse una sola vez para ese período, de acuerdo con las disposiciones migratorias vigentes. Si uno de los padres se encuentra en el extranjero, la autorización puede ser emitida ante el consulado hondureño correspondiente y posteriormente autenticada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o realizarse mediante un documento otorgado en el extranjero y debidamente apostillado, según corresponda.

¿Qué pasa si necesita pasaporte durante el feriado?

Las oficinas administrativas de Migración estarán cerradas del lunes 5 al viernes 9 de octubre por la Semana Morazánica, pero habrá atención para viajeros que enfrenten emergencias relacionadas con su pasaporte. El INM mantendrá servicios de pasaportes en los aeropuertos Ramón Villeda Morales y Palmerola las 24 horas, mientras que en Toncontín la atención será de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Estos centros estarán enfocados especialmente en atender casos urgentes de personas que deben viajar durante el período vacacional. Las oficinas administrativas retomarán posteriormente su atención habitual. Los controles migratorios en las delegaciones terrestres, aéreas y marítimas continuarán operando durante el feriado. El INM indicó que mantendrá personal en los diferentes puntos de entrada y salida del territorio nacional para atender el incremento del flujo de pasajeros.

Antes de salir, revise