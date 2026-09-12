Migración Honduras amplía servicios a comunidades de Nahuaterique

Nahuaterique, La Paz . El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras amplió sus servicios a las comunidades transfronterizas de Nahuaterique con la apertura de una oficina en el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, inaugurado recientemente por el Gobierno.

La nueva oficina permitirá acercar la atención migratoria a los habitantes de esta zona fronteriza con El Salvador, quienes anteriormente debían desplazarse hasta oficinas del INM en Tegucigalpa o Comayagua para realizar determinados trámites.

La presencia permanente del INM también busca reducir los costos y las dificultades de traslado para las familias de Nahuaterique y comunidades cercanas, facilitando el acceso a servicios de la institución.

En la ventanilla se brindarán trámites como captura de pasaportes, prórrogas, inscripciones y renovaciones para extranjeros, con procesos que incorporan herramientas tecnológicas para agilizar la atención.

La oficina también funcionará como un punto de información y orientación para los hondureños de esta zona, especialmente sobre los servicios migratorios relacionados con la entrada y salida del territorio nacional.