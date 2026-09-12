Migración Honduras amplía servicios a comunidades de Nahuaterique

Nahuaterique, La Paz. El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras amplió sus servicios a las comunidades transfronterizas de Nahuaterique con la apertura de una oficina en el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, inaugurado recientemente por el Gobierno.
La nueva oficina permitirá acercar la atención migratoria a los habitantes de esta zona fronteriza con El Salvador, quienes anteriormente debían desplazarse hasta oficinas del INM en Tegucigalpa o Comayagua para realizar determinados trámites.
La presencia permanente del INM también busca reducir los costos y las dificultades de traslado para las familias de Nahuaterique y comunidades cercanas, facilitando el acceso a servicios de la institución.
En la ventanilla se brindarán trámites como captura de pasaportes, prórrogas, inscripciones y renovaciones para extranjeros, con procesos que incorporan herramientas tecnológicas para agilizar la atención.
La oficina también funcionará como un punto de información y orientación para los hondureños de esta zona, especialmente sobre los servicios migratorios relacionados con la entrada y salida del territorio nacional.
Atención migratoria
Como parte de la ampliación de la atención en la zona, el INM informó que reforzará además los servicios que brinda en el punto fronterizo de La Concordia, conocido como Pasamonos, en el límite con El Salvador.
La apertura de esta oficina incorpora la atención migratoria a la oferta institucional que funcionará en el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, donde se busca acercar distintos servicios públicos a los pobladores de Nahuaterique.
Con esta presencia permanente, el INM pretende facilitar el acceso de los habitantes de la zona fronteriza a trámites e información migratoria, sin que tengan que recorrer largas distancias para recibir atención.
La ampliación de los servicios migratorios forma parte de la nueva presencia institucional en Nahuaterique, con la que el Gobierno busca fortalecer la atención pública y la seguridad civil en esta zona del departamento de La Paz.