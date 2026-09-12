Embajador hondureño destaca nueva etapa de las relaciones con Israel

Jerusalén, Israel. El embajador de Honduras en Israel, coronel José Luis Núñez Bennett, destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante la celebración conjunta del 205 aniversario de la independencia de Honduras, Guatemala y Costa Rica, realizada la noche del 10 de septiembre en Jerusalén. La ceremonia tuvo como invitado especial al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien asistió acompañado de su esposa, Michal Herzog. También participaron autoridades israelíes, representantes del cuerpo diplomático, funcionarios de las tres embajadas centroamericanas e invitados especiales. Núñez Bennett pronunció el discurso central en representación de Honduras y resaltó los vínculos históricos que comparten las tres naciones centroamericanas, aunque cada una ha desarrollado una relación particular con el Estado de Israel.

Durante su intervención, el diplomático recordó uno de los episodios que considera simbólicos en la historia de los vínculos entre Honduras e Israel: la travesía del Exodus 1947, embarcación que navegó bajo bandera hondureña con más de 4,500 sobrevivientes del Holocausto rumbo a la entonces Palestina bajo mandato británico. La bandera hondureña utilizada por el Exodus 1947 forma actualmente parte de la colección del Museo Naval de Haifa, recordó el embajador, al destacar este episodio como parte de la memoria compartida entre ambos países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Embajada de Honduras en Jerusalén

Núñez Bennett también recordó que Honduras trasladó oficialmente su Embajada a Jerusalén en 2021, convirtiéndose, después de Guatemala, en uno de los países latinoamericanos que establecieron su representación diplomática en esa ciudad. El embajador sostuvo que Honduras e Israel atraviesan actualmente una etapa de renovado acercamiento, fortalecimiento y consolidación de sus relaciones, proceso que también se refleja en nuevas acciones de cooperación bilateral. Como ejemplo mencionó el Memorando de Entendimiento suscrito recientemente entre los ministerios de Defensa de Honduras e Israel, cuyo objetivo es profundizar la cooperación y establecer un marco de relaciones de largo plazo en esa área.