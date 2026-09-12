Dejan abandonada a recién nacida en la Ermita de Suyapa

Tegucigalpa, Honduras. Una recién nacida de apenas tres días de vida fue encontrada abandonada en las cercanías de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, según informaron las autoridades.

La menor fue localizada junto a una carta presuntamente escrita por su madre, en la que explicaba que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad y que no cuenta con un lugar donde vivir. De acuerdo con el contenido de la misiva, la mujer habría tomado la decisión de dejar a la bebé con la intención de evitar que creciera en medio de las mismas condiciones de pobreza y carencias.

Tras ser encontrada, la recién nacida fue trasladada para recibir atención médica y quedó bajo el resguardo de personal especializado, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para garantizar su protección y bienestar.