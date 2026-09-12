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Dejan abandonada a recién nacida en la Ermita de Suyapa

La menor fue encontrada junto a una carta en la que su madre explicó las difíciles condiciones económicasque atraviesa

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:28 -
  • Redacción La Prensa
Dejan abandonada a recién nacida en la Ermita de Suyapa

Las autoridades policiales se hicieron cargo de la recién nacida y coordinaron su traslado para recibir atención médica y quedar bajo resguardo especializado.

Tegucigalpa, Honduras. Una recién nacida de apenas tres días de vida fue encontrada abandonada en las cercanías de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, según informaron las autoridades.

La menor fue localizada junto a una carta presuntamente escrita por su madre, en la que explicaba que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad y que no cuenta con un lugar donde vivir. De acuerdo con el contenido de la misiva, la mujer habría tomado la decisión de dejar a la bebé con la intención de evitar que creciera en medio de las mismas condiciones de pobreza y carencias.

Tras ser encontrada, la recién nacida fue trasladada para recibir atención médica y quedó bajo el resguardo de personal especializado, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para garantizar su protección y bienestar.

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Las autoridades también trabajan en la localización de la madre. El objetivo, según se ha informado, es conocer su situación y facilitarle el acceso a asistencia y apoyo, más que adoptar inicialmente una medida de carácter sancionatorio.

El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunas familias en Honduras, especialmente aquellas que carecen de vivienda y recursos básicos para garantizar condiciones adecuadas de vida.

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