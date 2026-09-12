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Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve al triunfo con goleada y presiona al Barcelona

Real Madrid goleó en el Bernabéu al Rayo Vallecano con un doblete de Mbappé.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:41 -
  • Juan Carlos Miranda
Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve al triunfo con goleada y presiona al Barcelona

La tabla de posiciones de la Liga Española tras la goleada del Real Madrid contra Rayo Vallecano.
Madrid, España.

El Real Madrid volvió al camino del triunfo en la Liga Española 2026-2027 tras derrotar por goleada 4-1 al Rayo Vallecano en la quinta jornada, en partido que los merengues resolvieron en la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé, de penal, Álvaro Carreras y Jude Bellingham marcaron en el primer tiempo para dejar prácticamente sentenciado el partido. Ya en la segunda parte, Sergio Camello anotó el descuento del equipo rayista y el goleador francés cerró en el tiempo extra.

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La victoria era necesaria para el Real Madrid para no perder de vista el liderato después de la dolorosa derrota que sufrió el conjunto de José Mourinho en el campo del Betis (1-0), donde mereció más pero terminó perdiendo el invicto de la temporada liguera.

Real Madrid llega a 12 puntos, los mismos del FC Barcelona, sin embargo se mantiene en el segundo lugar ya que los azulgranas tienen una mejor diferencia de goles en la clasificación.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española.

El turno del Barça de Hansi Flick llegará este domingo cuando visite al Levante en el estadio Ciutat de Valencia. El partido arrancará a las 8.15 AM, hora de Honduras.

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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