Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve al triunfo con goleada y presiona al Barcelona

Madrid, España.

El Real Madrid volvió al camino del triunfo en la Liga Española 2026-2027 tras derrotar por goleada 4-1 al Rayo Vallecano en la quinta jornada, en partido que los merengues resolvieron en la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé, de penal, Álvaro Carreras y Jude Bellingham marcaron en el primer tiempo para dejar prácticamente sentenciado el partido. Ya en la segunda parte, Sergio Camello anotó el descuento del equipo rayista y el goleador francés cerró en el tiempo extra.