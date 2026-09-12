Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve al triunfo con goleada y presiona al Barcelona

El Real Madrid volvió al camino del triunfo en la Liga Española 2026-2027 tras derrotar por goleada 4-1 al Rayo Vallecano en la quinta jornada, en partido que los merengues resolvieron en la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu.
Kylian Mbappé, de penal, Álvaro Carreras y Jude Bellingham marcaron en el primer tiempo para dejar prácticamente sentenciado el partido. Ya en la segunda parte, Sergio Camello anotó el descuento del equipo rayista y el goleador francés cerró en el tiempo extra.
La victoria era necesaria para el Real Madrid para no perder de vista el liderato después de la dolorosa derrota que sufrió el conjunto de José Mourinho en el campo del Betis (1-0), donde mereció más pero terminó perdiendo el invicto de la temporada liguera.
Real Madrid llega a 12 puntos, los mismos del FC Barcelona, sin embargo se mantiene en el segundo lugar ya que los azulgranas tienen una mejor diferencia de goles en la clasificación.
El turno del Barça de Hansi Flick llegará este domingo cuando visite al Levante en el estadio Ciutat de Valencia. El partido arrancará a las 8.15 AM, hora de Honduras.