Por robarle su motocicleta matan a Wilson Dubón en Choloma

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se conducía en motocicleta cuando fue interceptada por sujetos desconocidos.

Un joven identificado como Wilson Dubón, de 22 años, fue asesinado la noche del viernes en la colonia Los Prados #2, en Choloma, Cortés, en un hecho que, según información preliminar, estaría relacionado con el robo de su motocicleta.

Los individuos le dispararon en varias ocasiones con el propósito de despojarlo de la motocicleta. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

La motocicleta no fue localizada en la escena del crimen, por lo que se presume que el móvil del asesinato estaría relacionado con el robo del vehículo.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la colonia Los Prados #2, quienes fueron testigos de la movilización de las autoridades tras el ataque.

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Elementos policiales se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y preservar la escena, mientras se iniciaban las diligencias investigativas correspondientes.

Las autoridades trabajan en la recopilación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la identidad de los responsables.

Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el asesinato de Wilson Dubón. La investigación continuará para establecer el móvil del hecho y dar con el paradero de los sujetos involucrados.