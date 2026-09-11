Nasry Asfura inaugura Centro Cívico Gubernamental en Nahuaterique, La Paz

Nahuaterique, La Paz. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inauguró este viernes el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, con el propósito de acercar los servicios públicos y la atención institucional a los habitantes de los territorios delimitados en la frontera con El Salvador.

Durante el acto, Nasry Asfura anunció gestiones para ampliar la cobertura de telefonía mediante la instalación de nuevas antenas, además de la apertura de tramos pavimentados que conectarán Marcala con Cabañas, Yarula, Santa Elena y Nahuaterique.

El mandatario también destacó acciones orientadas a mejorar el acceso de los habitantes a servicios de salud y educación, así como proyectos de infraestructura y medidas para fortalecer el comercio en la zona.

Entre las acciones anunciadas también se encuentra la construcción y protección de reservorios de agua, como parte de las medidas para enfrentar los efectos de la sequía que afectan a las comunidades.