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Nasry Asfura inaugura Centro Cívico Gubernamental en Nahuaterique, La Paz

El presidente Nasry Asfura inauguró el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, para acercar servicios públicos a los habitantes de la zona.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 16:30 -
  • Bladimir Ocon
Nasry Asfura inaugura Centro Cívico Gubernamental en Nahuaterique, La Paz

El presidente Nasry Asfura durante la inauguración del Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, La Paz.

Nahuaterique, La Paz. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inauguró este viernes el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en Nahuaterique, Santa Elena, La Paz, con el propósito de acercar los servicios públicos y la atención institucional a los habitantes de los territorios delimitados en la frontera con El Salvador.

Durante el acto, Nasry Asfura anunció gestiones para ampliar la cobertura de telefonía mediante la instalación de nuevas antenas, además de la apertura de tramos pavimentados que conectarán Marcala con Cabañas, Yarula, Santa Elena y Nahuaterique.

El mandatario también destacó acciones orientadas a mejorar el acceso de los habitantes a servicios de salud y educación, así como proyectos de infraestructura y medidas para fortalecer el comercio en la zona.

Entre las acciones anunciadas también se encuentra la construcción y protección de reservorios de agua, como parte de las medidas para enfrentar los efectos de la sequía que afectan a las comunidades.

El presidente Nasry Asfura compartió con pobladores de Nahuaterique durante la inauguración del Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en La Paz.

El presidente Nasry Asfura compartió con pobladores de Nahuaterique durante la inauguración del Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, en La Paz.

La inauguración se realizó en el marco de la conmemoración del fallo emitido el 11 de septiembre de 1992 por la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial entre Honduras y El Salvador.

Centro Cívico Gubernamental en Nahuaterique

Durante su discurso, el mandatario llamó a fortalecer la unidad nacional y destacó la identidad de los hondureños. “Solo hay un país y una sola bandera: esta bella bandera de cinco estrellas que nos cobija a todos los hondureños”, expresó.

Por su parte, Sulmy Ortez, ministra de Gobernación, Justicia y Descentralización, señaló que el Centro Cívico Gubernamental permitirá acercar los servicios públicos a la población de Nahuaterique y atender sus principales necesidades.

Ortez explicó que el centro contará con presencia permanente de más de 10 instituciones del Gobierno Central, que ofrecerán atención en áreas sociales, productivas y ambientales, además de derechos humanos, acceso a la tierra y registros vitales.

La funcionaria indicó que el Gobierno impulsará un modelo de desarrollo territorial integral, participativo, descentralizado e incluyente, con respeto a la identidad cultural, las tradiciones, las costumbres y los derechos humanos y territoriales de la población.

Entre las instituciones que brindarán servicios en el centro figuran el RNP, Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional Agrario, Copeco, Instituto Nacional de Migración, Banasupro, Senprende, Infop, ICF, Educación, Agricultura y Ganadería, ENEE, Fuerzas Armadas, Salud, INE, Conatel, Administración Aduanera, Derechos Humanos e Infraestructura.

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Redacción web
Bladimir Ocon

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