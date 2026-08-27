Nasry Asfura asegura que empresas evalúan ampliar operaciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura afirmó este miércoles que empresas con las que ha sostenido reuniones y visitas están considerando ampliar sus operaciones en Honduras, decisiones que, según dijo, podrían traducirse progresivamente en nuevas oportunidades de empleo.
Asfura explicó que las inversiones y la generación de puestos de trabajo requieren un proceso que incluye decisiones empresariales, instalación de capacidad productiva y ampliación de operaciones.
“Todas, absolutamente todas, están pensando en ampliar sus operaciones”, aseguró el mandatario al ser consultado sobre las perspectivas de empleo en el país.
El presidente señaló que una empresa que decide instalarse o aumentar su presencia en Honduras necesita tiempo para concretar sus planes y comenzar a contratar personal.
“Es un proceso para que una fábrica pueda venir a Honduras, instalarse, generar empleo. No es de la noche a la mañana”, manifestó.
Asfura aseguró que su administración continuará trabajando para facilitar la llegada de nuevas inversiones y la expansión de las empresas que ya operan en el territorio hondureño.
“Estamos dándole toda la facilidad posible a la inversión para generar ese empleo”, afirmó el mandatario, quien espera que las decisiones de las empresas se traduzcan gradualmente en más oportunidades laborales para los hondureños.