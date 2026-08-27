Nasry Asfura asegura que empresas evalúan ampliar operaciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura afirmó este miércoles que empresas con las que ha sostenido reuniones y visitas están considerando ampliar sus operaciones en Honduras, decisiones que, según dijo, podrían traducirse progresivamente en nuevas oportunidades de empleo.

Asfura explicó que las inversiones y la generación de puestos de trabajo requieren un proceso que incluye decisiones empresariales, instalación de capacidad productiva y ampliación de operaciones.

“Todas, absolutamente todas, están pensando en ampliar sus operaciones”, aseguró el mandatario al ser consultado sobre las perspectivas de empleo en el país.