Gobierno estima la generación de más de 10,000 nuevos empleos en la zona norte

El Gobierno de Honduras estima que en los próximos meses podrían generarse más de 10 mil nuevos empleos en la zona norte, como resultado de negociaciones con inversionistas nacionales y extranjeros, así como de acciones para retener capitales que estaban considerando trasladarse a otros países. Así lo informó Juan Carlos García, secretario de la Presidencia, quien aseguró que el Gobierno de Nasry Asfura está actuando como facilitador para garantizar un clima favorable a la inversión y la creación de puestos de trabajo.

“Somos facilitadores para que haya generación de empleo, tanto de inversión nacional como extranjera. Hace unos días estuvimos aquí en la zona norte con el presidente Asfura, dialogando con inversionistas que estaban considerando llevar su capital a otro país, y en buena hora accedieron a quedarse e incluso a ampliar su inversión”, expresó García.

Uno de los casos más relevantes es el de una empresa del sector textil, que inicialmente planeaba trasladar su capital a un país vecino, pero que tras las conversaciones con el Gobierno decidió permanecer en Honduras y aumentar su inversión. Según García, esta decisión permitió salvar entre 5 mil y 8 mil empleos, y se espera que la nueva etapa de inversión genere aún más plazas laborales, "lo importante no es solo lo que se salvó, sino lo que se va a generar ahora, con las nuevas inversiones y las pláticas que se van a sostener, podríamos mejorar y superar los 10 mil empleos", puntualizó. El funcionario anunció que en los próximos días arribarán al país representantes de esta empresa para sostener una reunión de alto nivel con autoridades del Gobierno Central y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), con el objetivo de continuar brindando facilidades a la inversión y fortalecer el crecimiento económico de la zona norte.

Empleo parcial

García también se refirió a la discusión sobre el empleo parcial, señalando que el tema debe abordarse de forma tripartita, especialmente ante la proximidad de la Semana Santa, periodo en el que se generan miles de empleos temporales. “Tenemos que dar las facilidades tanto al inversionista como al generador de empleo, para acompañar estos trabajos por hora en épocas temporales”, indicó. En relación con la visita del presidente a Estados Unidos, García explicó que la agenda incluye temas clave como el TPS, las remesas, las relaciones bilaterales y los aranceles que afectan a los productos hondureños. Detalló que más de dos millones de hondureños residen en el exterior y generan más de 11 mil millones de dólares en remesas, lo que representa un superávit importante para la economía nacional. Asimismo, adelantó que uno de los empresarios más importantes en la fabricación de arneses sostendrá una reunión con el presidente, con miras a atraer mayor inversión al país, pese a los incrementos arancelarios del 25% en algunos rubros y del 10% en exportaciones. También se refirió a las gestiones que se realizan con la Unión Europea para agilizar procesos de georreferenciación del café, los cuales han afectado la exportación de este producto clave para la economía hondureña. Por su parte, Karim Qubain, presidente de la CCIC, destacó la importancia de las buenas relaciones entre el sector privado y el nuevo gobierno para la generación de empleo. Qubain resaltó la presencia de ministros de Estado como una señal clara del compromiso del Gobierno con la inversión y la creación de empleo, y afirmó que estas iniciativas deben replicarse a nivel nacional para dinamizar la economía y reducir el desempleo.

Respecto a la visita presidencial a Estados Unidos, el dirigente empresarial se mostró optimista sobre una posible reducción de aranceles y una ampliación del TPS, al considerar que una economía hondureña más competitiva también beneficia a Estados Unidos. El presidente de la CCIC informó además que recibirán a una comisión del Congreso Nacional para socializar la ley de trabajo parcial, con el fin de analizar sus aspectos positivos y los posibles impactos tanto para las empresas como para los trabajadores. Fernando Puerto, secretario de Trabajo y Seguridad Social, señaló que una de las prioridades inmediatas del Gobierno es la fijación del salario mínimo, proceso que iniciará con la convocatoria formal a los representantes del sector privado y laboral para integrar la mesa de negociación. “Lo más urgente es establecer y concertar el nuevo salario mínimo que regirá en todas las ramas e industrias del país”, concluyó. José Martínez, vecino del sector Chamelecón, relató que llegó a la feria de empleo desde las 4:30 am, en busca de una oportunidad. “Tengo más de seis meses sin trabajo fijo, he hecho trabajos temporales, pero no alcanza, que vengan empresas y que el Gobierno apoye estas ferias nos da esperanza de poder llevar el sustento a la casa”.