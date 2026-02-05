Más de 4,000 jóvenes aplican a plazas laborales en feria de empleo

Más de 4,000 jóvenes acudieron este jueves a la Feria de Empleo organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula, con la esperanza de iniciar el nuevo año con una oportunidad laboral que les permita mejorar su calidad de vida y apoyar a sus familias.
Desde tempranas horas de la madrugada, miles de aspirantes se concentraron en Expocentro para aplicar a vacantes ofrecidas por al menos 163 empresas de distintos rubros, que pusieron a disposición más de 2,300 plazas de trabajo dirigidas principalmente a jóvenes entre 21 y 35 años de edad.
“Tenemos la esperanza de que este nuevo año sea mucho mejor, terminé mi secundaria, pero necesito un empleo para generar ingresos y poder ingresar a la universidad. Esperamos que las empresas no soliciten experiencia, porque somos jóvenes y lo que pedimos es que nos den una oportunidad”, expresó Jeymi Romero, joven sampedrana que participó en la feria.
Romero destacó que la generación de empleo debe fortalecerse desde el sector privado, señalando que la atracción de inversiones es clave para abrir más oportunidades laborales en el país. “Aquí está claro que no todos pueden trabajar en el gobierno, por eso es importante que se permita la llegada de empresas, que son las que más empleo generan”, agregó.
Otro de los participantes, Carlos Mejía, de 23 años, relató que llegó desde las 4:30 de la mañana con la expectativa de conseguir su primer empleo formal. “Uno viene con nervios, pero también con ilusión, queremos demostrar que los jóvenes sí podemos trabajar y aprender, solo necesitamos que confíen en nosotros”, manifestó.
Previo al proceso de postulación, los aspirantes recibieron charlas motivacionales y capacitación para entrevistas laborales, impartidas por World Vision, autoridades gubernamentales y representantes de la CCIC, quienes además dieron la bienvenida a los asistentes.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Karim Qubain, destacó que las buenas relaciones entre el sector privado y el nuevo gobierno son fundamentales para impulsar la generación de empleo.
“Estamos sumamente alegres por este gran evento para la zona norte. Hoy tenemos la oportunidad de llevar esperanza a más de 2,381 hogares, con 163 empresas ofreciendo empleos formales y dignos”, expresó el empresario.
Qubain resaltó además la presencia de autoridades gubernamentales como una señal positiva para la inversión. “La participación del Ministro de Trabajo, Fernando Puerto y el Ministro de la Presidencia, Juan Carlos García es una clara muestra de que existe un compromiso del gobierno del presidente Nasry Asfura para atraer inversiones y crear puestos de trabajo, y ese es un compromiso que celebramos”, concluyó.