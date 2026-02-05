Estas son las carreras que más demanda tienen en los colegios técnicos municipales

San Pedro Sula, Honduras

Las carreras de electricidad industrial, refrigeración y mecánica automotriz son las que más demanda tienen en los centros técnicos municipales.

Las clases ya iniciaron y se matricularon hasta la fecha 2,287 alumnos cifra que puede incrementar por la ampliación del plazo para inscribir alumnos.

Los centros técnicos municipales son: Honduras-Corea, Sampedrano-Americano, Chamelecón y Municipal Agroambiental. Se han inscrito 1,389 en la jornada diurna y 898 en horarios híbridos.

Desde la Rivera Hernández, Ticamaya, Jucutuma, Choloma, El Ocotillo y Chamelecón llegan estudiantes que estudian con una beca completa en los centros técnicos.

Además, los alumnos se formarán gratuitamente en áreas como electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, reparación y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, mecánica de moto, mecánica automotriz, mecánica industrial, mecánica de máquinas de coser, belleza, barbería, enfermería, gastronomía, corte y confección, ebanistería y agroambiental.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Este año se amplió la oferta académica con el técnico en gastronomía, pues la visión es seguir brindando un abanico de oportunidades.

El alcalde Roberto Contreras inauguró el periodo lectivo y en el mensaje aconsejó a los estudiantes a nunca rendirse y dar lo mejor de sí para que puedan culminar con éxito su formación.

“La educación técnica salva vidas y transforma a la juventud en hombres y mujeres de bien” reiteró el alcalde. Ustedes vienen a perseverar, en busca de sus sueños y en este lugar lo van a encontrar. Sabemos que la mayoría vienen de lugares estigmatizados, donde no les dan trabajo, pero ahora con un diploma de técnicos pueden conseguir empleo dijo el alcalde a los estudiantes.