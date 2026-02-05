Estas son las carreras que más demanda tienen en los colegios técnicos municipales

Las carreras de electricidad industrial, refrigeración y mecánica automotriz son las que más demanda tienen en los centros técnicos municipales.
Las clases ya iniciaron y se matricularon hasta la fecha 2,287 alumnos cifra que puede incrementar por la ampliación del plazo para inscribir alumnos.
Los centros técnicos municipales son: Honduras-Corea, Sampedrano-Americano, Chamelecón y Municipal Agroambiental. Se han inscrito 1,389 en la jornada diurna y 898 en horarios híbridos.
Desde la Rivera Hernández, Ticamaya, Jucutuma, Choloma, El Ocotillo y Chamelecón llegan estudiantes que estudian con una beca completa en los centros técnicos.
Además, los alumnos se formarán gratuitamente en áreas como electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, reparación y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, mecánica de moto, mecánica automotriz, mecánica industrial, mecánica de máquinas de coser, belleza, barbería, enfermería, gastronomía, corte y confección, ebanistería y agroambiental.
Este año se amplió la oferta académica con el técnico en gastronomía, pues la visión es seguir brindando un abanico de oportunidades.
El alcalde Roberto Contreras inauguró el periodo lectivo y en el mensaje aconsejó a los estudiantes a nunca rendirse y dar lo mejor de sí para que puedan culminar con éxito su formación.
“La educación técnica salva vidas y transforma a la juventud en hombres y mujeres de bien” reiteró el alcalde. Ustedes vienen a perseverar, en busca de sus sueños y en este lugar lo van a encontrar. Sabemos que la mayoría vienen de lugares estigmatizados, donde no les dan trabajo, pero ahora con un diploma de técnicos pueden conseguir empleo dijo el alcalde a los estudiantes.
Un llamado a la disciplina
Contreras también hizo un llamado a la disciplina dentro de los centros. “Aquí pueden ser puntuales y disciplinados, pero no deben practicar bullying ni perder el tiempo”.
En su mensaje final, el alcalde reafirmó el compromiso municipal con la juventud sampedrana: vamos a invertir los impuestos de los sampedranos en el presente y futuro de ustedes.
“Este es un lugar donde el respeto y la puntualidad son altamente valorados”, finalizó. Además de la educación gratuita, los alumnos reciben un kit completo con pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares.
En 2025, se implementó la jornada híbrida, dirigida a quienes no pueden asistir a clases presenciales entre semana y en alianza con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), se habilitó el Bachillerato en Humanidades (dos años) y Humanidades Acelerado (un año), fortaleciendo la oferta educativa de los Centros de Capacitación Técnica Municipal.
Por su parte Osman Joya director del Instituto Honduras Corea explicó hay una matrícula récord motivados por la beca completa. “Refrigeración, electricidad, mecánica, barbería y belleza son las carreras más buscadas al grado que ya no hay cupo”, dice.
Explicó que la mayor parte de los estudiantes vienen de sectores vulnerables y madrugan para llegar puntuales. A ellos se les da transporte y nosotros buscamos formar profesionales con excelencia. En el 2026 la educación técnica seguirá siendo prioridad.
Agradecidos por la oportunidad
En sus primeros días de clases los alumnos están emocionados por comenzar un sueño que les cambiará su futuro. Personalmente se acercaron al alcalde Contreras por brindarle la oportunidad y de manera gratuita.
Alexandra López, estudiante del Centro Técnico Sampedrano Americano dice que está muy agradecida por la oportunidad que le da a todos los jóvenes para estudiar gratis una carrera técnica.
Cristel Herrera, alumna de Enfermería también muestra su agradecimiento porque gracias a él podrá cumplir el sueño de estudiar enfermería y pronto poder ayudar a su familia.
En los centros técnicos municipales no pagamos nada, todo es gratuito y saldremos con un título que nos servirá mucho dice Herrera.
Por su parte Geovany Cruz Ramos, de la carrera de Diseño Gráfico dice que se siente bastante acogedor y a gusto empezar las clases de manera gratuita además tener por fin un lugar donde estudiar y sentirse seguro. Resaltó el compromiso de los maestros.
“El alcalde es un hombre que vela por el futuro de los jóvenes, está muy comprometido con la juventud. Espero culminar mis estudios de diseño gráfico para trabajar y ayudar a mi mamá y hermanas, darles una vida digna”, sostuvo Cruz Ramos.
Mientras, Efraín Santos, de la carrera de Mecánica Industrial, expresó; que tener educación técnica gratuita es una gran oportunidad. "Esto me ayudará a tener un mejor futuro. Cada joven es un gran potencial y solo es de creer en ellos y tener la paciencia para salir adelante”, expuso Santos.