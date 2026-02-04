Requisitos del examen digital para obtener la licencia de conducir por primera vez

San Pedro Sula, Honduras.

Esta semana inició en Honduras la implementación del nuevo examen digital para la obtención de la licencia de conducir por primera vez, como parte del proceso de modernización impulsado por la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). El nuevo sistema, denominado Sistema Digital para la Evaluación y Certificación de Nuevos Conductores, busca transparentar, agilizar y fortalecer el proceso de emisión de licencias, incorporando evaluaciones teóricas y prácticas apoyadas en tecnología, bajo estándares de mayor control, objetividad y seguridad.

El procedimiento inicia de forma virtual, los aspirantes deben ingresar al portal oficial de la Policía Nacional, en el apartado de Tránsito, donde encontrarán módulos de educación vial, material de estudio, la Ley de Tránsito, la Ley de Penalización y Embriaguez Habitual, así como videos explicativos sobre la prueba práctica. Posteriormente, el proceso continúa de manera presencial en el Centro de Capacitación Vial y Certificación de Conductores, en donde se realiza el enrolamiento en la plataforma digital y se brinda orientación durante cada etapa del trámite.

Requisitos

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Tránsito, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: • Ser mayor de 18 años • Presentar Documento Nacional de Identificación (DNI) o carné de residencia vigente • Saber leer y escribir • Presentar exámenes médicos y psicológicos certificados • Fotocopia de un recibo de servicio público que respalde el domicilio • Fotografía tipo carnet • Comprobante de pago bancario correspondiente a la solicitud de licencia, según la categoría (A, B o B1) Una vez verificados los requisitos, el aspirante deberá someterse a la evaluación teórica digital, que se realiza en un laboratorio equipado con un sistema automatizado. Al aprobar esta fase, pasará a la evaluación práctica, la cual se desarrolla en una pista de maniobras especialmente acondicionada. La prueba práctica ahora es monitoreada mediante sistemas audiovisuales y comandos de voz, lo que permite un seguimiento más riguroso del desempeño del aspirante y reduce la intervención humana directa en la calificación. Tras completar satisfactoriamente ambas evaluaciones, el solicitante pasa al área de toma de fotografía, paso previo a la emisión final del permiso de conducir.