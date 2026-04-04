Estos son los pasos para tramitar el pasaporte en los aeropuertos de Honduras

Tegucigalpa

El Instituto Nacional de Migración (INM) recordó que mantiene habilitados los Centros de Emisión de Pasaportes en las principales terminales aéreas del país, esto para evitar que los hondureños pierdan sus vuelos por problemas de documentación. Esta modalidad de atención rápida está disponible exclusivamente en los aeropuertos de Toncontín (Tegucigalpa), Palmerola (Comayagua) y Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula). Sin embargo, las autoridades enfatizaron que el servicio es únicamente para viajeros que enfrentan inconvenientes con su documento de viaje.

¿Quiénes pueden aplicar a este trámite?

No todos los ciudadanos pueden realizar su trámite en el aeropuerto; esta ventanilla está reservada para casos de urgencia comprobada. Pasaporte vencido o por vencer: Cuando el documento ya no tiene la vigencia mínima requerida para ingresar a su destino. Extravío de última hora: Si el pasajero perdió su documento justo antes de viajar. Ojo: En este caso, es obligatorio presentar la denuncia interpuesta ante la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Pasos para obtener el documento

Si usted se encuentra en una de las situaciones anteriores, debe seguir este protocolo dentro de la terminal aérea: Evaluación: Un oficial migratorio analizará su caso para confirmar si califica como emergencia. Pago de la tasa: Si es aprobado, deberá cancelar el costo del documento (ya sea en línea o en una agencia bancaria cercana). Los precios son: $55 por la vigencia de 5 años y $70 por la de 10 años. Entrega: Se procede a la toma de datos biométricos y la impresión inmediata del pasaporte. Las autoridades recomiendan revisar minuciosamente que todos los datos sean correctos antes de retirarse a la sala de abordaje.

Requisitos para menores de edad