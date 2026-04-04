Tela vive una Semana Santa entre música, gastronomía y mar

Tela, Atlántida

La combinación de buena música, rica gastronomía y un mar sereno mantiene a Tela en uno de los destinos más atractivos del Caribe hondureño durante la Semana Santa, donde turistas ya disfrutan de sus playas. Desde tempranas horas del sábado, veraneantes procedentes de diferentes puntos del país, como Tegucigalpa, San Lorenzo y Santa Rosa de Copán, se movilizaron y llegaron hacia este destino turístico con el objetivo de relajarse, compartir en familia y disfrutar del clima cálido que caracteriza la región. El mar, notablemente calmado, ha permitido que tanto niños como jóvenes ingresen con seguridad a sus aguas, mientras otros visitantes optan por caminar a la orilla, contemplar el paisaje o capturar recuerdos a través de fotografías y selfies, especialmente desde el muelle.

Durante el recorrido por las playas, se observa una variada oferta de servicios turísticos. Los lancheros ofrecen paseos por aproximadamente 100 lempiras por persona, brindando a los visitantes la oportunidad de explorar los alrededores y disfrutar del mar desde otra perspectiva. Asimismo, actividades como viajes en jet ski se han convertido en una de las principales atracciones para quienes buscan experiencias más dinámicas. La gastronomía también juega un papel clave en la experiencia. Restaurantes locales deleitan a los turistas con platillos típicos a base de mariscos frescos, especialmente pescado frito, consolidando a Tela como un referente culinario del litoral atlántico.

Otro aspecto destacado es el esfuerzo de trabajadores y autoridades locales por mantener limpias las playas, garantizando un ambiente sano y agradable para todos los visitantes. A esto se suma la presencia de seguridad policial en la zona y a lo largo de la carretera que conecta desde San Pedro Sula hasta Tela, la cual se encuentra en buenas condiciones, facilitando el acceso y brindando mayor tranquilidad a los viajeros. Aunque en horas de la mañana la afluencia de turistas es moderada, se espera que aumente considerablemente conforme avance el día.