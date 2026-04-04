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Clima en Honduras: lluvias con actividad eléctrica para este sábado en varias zonas

Se esperan lluvias y chubascos moderados dispersos, así como actividad eléctrica en varias regiones del país, según Copeco

Clima en Honduras: lluvias con actividad eléctrica para este sábado en varias zonas

El ente estatal recomienda a la población, especialmente en las zonas donde se prevén tormentas eléctricas, tomar las medidas de prevención necesarias. Imagen referencial de archivo La Prensa.

Tegucigalpa

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que para este sábado 4 de abril, las condiciones climáticas en Honduras estarán marcadas por el ingreso de humedad y la convergencia de vientos, lo que provocará precipitaciones en diversos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la mañana se espera el transporte de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este. Esto generará lluvias débiles y aisladas en la mayor parte del país.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde. La convergencia de vientos y humedad proveniente tanto del Caribe como del océano Pacífico incrementará la intensidad de las precipitaciones. Se esperan lluvias y chubascos moderados dispersos, así como actividad eléctrica, especialmente en las regiones de occidente, suroccidente, centro y norte del país.

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Para los pescadores y turistas que visitan las costas hondureñas, las autoridades detallaron que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, aunque se recomienda precaución.

Hoy el territorio nacional podrá disfrutar de una imponente luna llena. En cuanto al ciclo solar, el amanecer se registró a las 05:42 a.m. y se espera que la puesta de sol ocurra a las 06:01 p.m.

Se recomienda a la población, especialmente en las zonas donde se prevén tormentas eléctricas, tomar las medidas de prevención necesarias y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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Redacción La Prensa
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