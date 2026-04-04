Clima en Honduras: lluvias con actividad eléctrica para este sábado en varias zonas

Tegucigalpa

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que para este sábado 4 de abril, las condiciones climáticas en Honduras estarán marcadas por el ingreso de humedad y la convergencia de vientos, lo que provocará precipitaciones en diversos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la mañana se espera el transporte de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este. Esto generará lluvias débiles y aisladas en la mayor parte del país.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde. La convergencia de vientos y humedad proveniente tanto del Caribe como del océano Pacífico incrementará la intensidad de las precipitaciones. Se esperan lluvias y chubascos moderados dispersos, así como actividad eléctrica, especialmente en las regiones de occidente, suroccidente, centro y norte del país.