Emisión de licencias se normaliza en Honduras tras falta de insumos

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que la emisión de licencias de conducir se ha normalizado tras el desabastecimiento de material que afectó el servicio en las últimas semanas.
La falta de insumos obligó a miles de conductores a circular con documentos vencidos; sin embargo, las autoridades aseguraron que el suministro ya fue restablecido, permitiendo la entrega regular de permisos a nivel nacional.
Durante el período de escasez, Tránsito otorgó un tiempo de gracia para que los ciudadanos pudieran realizar sus trámites sin sanciones. No obstante, con la llegada del material, los operativos serán más estrictos para verificar la vigencia de las licencias, especialmente durante la Semana Santa.
El subinspector César Aguilar, vocero de la DNVT, informó que el abastecimiento ya está disponible en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“A las personas que anden su permiso de conducir vencido se les aplicará la sanción correspondiente. A partir del lunes ya pueden acudir a los centros de capacitación vial, ya contamos con material”, señaló.
Aguilar explicó que el proceso inició en las principales ciudades, pero se prevé que en los próximos días el material llegue al resto del país para cubrir la demanda acumulada.
Trámite en línea para evitar filas
Con el objetivo de agilizar el proceso y reducir aglomeraciones, la Policía Nacional mantiene habilitada la renovación de licencias en línea.
Para iniciar el trámite, los usuarios deben realizarse los exámenes médicos (físico, visual y psicológico) y efectuar el pago correspondiente en los bancos autorizados.
Luego, deberán ingresar al portal oficial www.serviciospoliciales.gob.hn, completar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos, incluyendo copia del DNI, licencia vencida y una fotografía reciente con fondo blanco.
Tras enviar la solicitud, el sistema notificará por correo electrónico la confirmación. En un plazo aproximado de 72 horas, el usuario recibirá la fecha y hora de una entrevista virtual que se realizará mediante Zoom.
Una vez completado este proceso, el ciudadano deberá presentarse en la sede asignada para retirar su licencia física, llevando los documentos originales.
Para asistencia adicional, la DNVT habilitó el número de WhatsApp 8773-8666, donde se brinda orientación durante el proceso de renovación.