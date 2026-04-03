Emisión de licencias se normaliza en Honduras tras falta de insumos

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que la emisión de licencias de conducir se ha normalizado tras el desabastecimiento de material que afectó el servicio en las últimas semanas.

La falta de insumos obligó a miles de conductores a circular con documentos vencidos; sin embargo, las autoridades aseguraron que el suministro ya fue restablecido, permitiendo la entrega regular de permisos a nivel nacional.

Durante el período de escasez, Tránsito otorgó un tiempo de gracia para que los ciudadanos pudieran realizar sus trámites sin sanciones. No obstante, con la llegada del material, los operativos serán más estrictos para verificar la vigencia de las licencias, especialmente durante la Semana Santa.

El subinspector César Aguilar, vocero de la DNVT, informó que el abastecimiento ya está disponible en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

“A las personas que anden su permiso de conducir vencido se les aplicará la sanción correspondiente. A partir del lunes ya pueden acudir a los centros de capacitación vial, ya contamos con material”, señaló.