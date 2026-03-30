Renovar licencia de conducir en línea: así puede hacerlo paso a paso

La renovación del permiso de conducir en Honduras ya puede realizarse en línea, una alternativa que busca reducir filas y agilizar el trámite. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habilitó esta modalidad para facilitar el acceso.
El primer paso es cumplir con los requisitos básicos: exámenes médicos físico, psicológico y visual, además de presentar copia de DNI, del permiso vencido y del recibo de pago realizado en una agencia bancaria autorizada.
Para quienes tienen alguna discapacidad física, se debe adjuntar una certificación médica firmada y sellada por un especialista. Este documento es clave para validar la condición y continuar el proceso sin contratiempos.
Una fotografía adecuada es indispensable. Debe tomarse con el celular en posición horizontal, con fondo completamente blanco y mostrando claramente el rostro desde los hombros hacia arriba.
La imagen debe ser reciente, nítida y sin ediciones. Además, no se permite utilizar fotos de documentos impresos o tamaño carné, ya que el sistema requiere una captura original tomada desde el dispositivo.
El trámite continúa ingresando al portal oficial www.serviciospoliciales.gob.hn, donde se debe seleccionar la opción de renovación de permiso de conducir en línea y completar la información solicitada.
Durante el proceso, el usuario deberá subir los documentos requeridos y elegir el tipo de licencia que desea renovar. Es importante verificar que toda la información coincida con los datos personales.
Tras enviar la solicitud, la DNVT enviará un correo de confirmación. En un plazo aproximado de 72 horas, el usuario recibirá detalles de la cita virtual que se realizará mediante la plataforma Zoom.
El día de la cita, el solicitante debe conectarse en la hora indicada. Esta fase es clave para validar la identidad y finalizar el proceso de renovación sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.
Finalmente, el permiso podrá ser reclamado en la sede de tránsito indicada. Para consultas o asistencia, la DNVT también habilitó atención vía WhatsApp, facilitando el acompañamiento durante todo el proceso.
Para quienes necesiten asistencia, la DNVT ha habilitado atención vía WhatsApp, facilitando el acompañamiento durante todo el trámite y permitiendo que los conductores completen su renovación sin necesidad de largas filas. Puede escribir o llamar al 8773-8666 si tiene alguna duda o consulta.