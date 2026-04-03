Honduras registra alza de turistas extranjeros en Semana Santa 2026

San Pedro Sula, Honduras

La Semana Santa en Honduras registra un notable dinamismo turístico, con una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, lo que confirma al país como uno de los destinos preferidos en la región centroamericana.

Playas, montañas, valles y sitios culturales integran la variada oferta que atrae a miles de personas durante este período, considerado clave para la economía y la promoción de la identidad nacional.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, destacó el incremento en la llegada de visitantes, especialmente provenientes de Guatemala, quienes han elegido Honduras para disfrutar del feriado.

“Hemos visto un aumento de ciudadanos guatemaltecos que han venido a conocer Honduras en todas sus dimensiones. Han llegado al Caribe, a sectores como Omoa, y continúan su recorrido hacia Tela y La Ceiba”, afirmó.

El funcionario resaltó factores como la conectividad y la diversidad de experiencias que ofrece el país, lo que facilita el desplazamiento de turistas hacia distintos destinos.

Asimismo, subrayó el retorno de hondureños residentes en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, quienes aprovechan la temporada para reunirse con sus familias.

Según datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHTT), hasta la fecha se reporta un incremento del 14% en la llegada de turistas internacionales durante la Semana Santa.

“Hemos visto cómo ciudadanos norteamericanos con pasaporte hondureño han aterrizado en nuestros aeropuertos para reencontrarse con sus seres queridos”, agregó Ehrler.

El ministro también reconoció el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado para garantizar una experiencia segura y ordenada a los visitantes.

“Destaca la labor de Migración, Policía Nacional y Aduanas, así como el compromiso del país para abrir sus puertas y fortalecer el turismo”, señaló.

De acuerdo con cifras preliminares, El Salvador lidera el ingreso de turistas con 12,884 visitantes, lo que representa un crecimiento superior al 10% en comparación con el año anterior.

Le sigue Estados Unidos, con 10,762 ingresos registrados hasta el Miércoles Santo, reflejando el dinamismo del sector.

Las autoridades estiman una movilización de alrededor de 2.2 millones de personas durante este período de Semana Santa a nivel nacional.