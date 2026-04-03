Hasta este día seguirá vigente la Ley Seca en Honduras; autoridades vigilan negocios

San Pedro Sula, Honduras

La disposición fue comunicada con antelación a propietarios de negocios y a la población en general, con el objetivo de asegurar el respeto a la normativa durante el período establecido de Semana Santa por las autoridades locales.

En cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, desde las 00:00 horas de este viernes 3 de abril entró en vigor la Ley Seca, medida que se mantendrá hasta las 18:00 horas del sábado 4 de abril.

Como parte de las acciones de verificación, se realizaron recorridos de supervisión en distintos establecimientos comerciales para constatar que se acate la prohibición temporal del expendio de bebidas alcohólicas.

Durante las inspecciones, se verificó que varias tiendas de conveniencia cuentan con la rotulación visible que informa sobre la vigencia de la Ley Seca.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones administrativas, por lo que instaron a comerciantes a colaborar con el cumplimiento de la medida.

Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar la Ley Seca, destacando que estas acciones buscan mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad durante estos días de Semana Santa.