Semana Santa 2026: conoce los horarios de atención de los bancos en el país

San Pedro Sula, Honduras

Durante el feriado de Semana Santa, diversas instituciones bancarias del país suspenderán sus servicios por varios días o trabajarán con horarios especiales, debido al asueto otorgado al sector público y parte del privado.

Para este 2026, la Semana Mayor comprende del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril para los empleados públicos, mientras que en la empresa privada el descanso inicia desde el miércoles.

Ante ello, las entidades financieras han dado a conocer sus horarios de atención, por lo que se recomienda a la población realizar sus trámites con anticipación.

Banco Ficohsa informó que el miércoles 1 de abril atenderá en agencias hasta las 12:00 del mediodía, mientras que, en centros comerciales, autobancos y ventanillas lo hará hasta las 2:00 pm. Del jueves 2 de abril al domingo no brindará servicio.

Banco Atlántida detalló que lunes y martes operará en horario normal. El miércoles 1 de abril atenderá hasta el mediodía en agencias y hasta las 2:00 pm en centros comerciales y autobancos. Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 permanecerá cerrado.

Banco Lafise indicó que atenderá al público hasta el miércoles a las 12:00 del mediodía. A partir del jueves y hasta el domingo no estará brindando servicio.

Por su parte, Banco Azteca es la única institución que ha informado que mantendrá la atención durante toda la Semana Santa, ofreciendo servicio continuo a sus clientes.