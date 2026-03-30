Horarios y procesiones en SPS esta Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras

La Semana Santa 2026 inició con la celebración del Domingo de Ramos y los católicos viven ya un tiempo de reflexión y oración para rememorar la pasión y muerte de Jesús. Con las procesiones de Domingo de Ramos, los feligreses recordaron la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se preparan para seguir viviendo los días santos. El obispo emérito Ángel Garachana llamó a la feligresía a participar en las actividades parroquiales. “Exhorto a los hondureños a vivir estos días con recogimiento, centrando el corazón, el pensamiento y los afectos en la persona de Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado”, dijo. Explicó que, en ausencia de monseñor Miguel Lenihan, quien atiende problemas de salud fuera del país, estará presidiendo algunas celebraciones durante la semana. Por su parte el párroco de la catedral San Pedro Apóstol, P. Glenis Mejía, explicó que ya se tiene una programación establecida y que se ha compartido con los fieles. Para este Martes Santo se realizará un viacrucis parroquial a partir de las 7:00 p. m. en la comunidad San Pablo, con la participación de adultos, jóvenes y niños.

El significado de la Misa Crismal

El Miércoles Santo, en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, se celebrará la Misa Crismal a las 10:00 a. m. En esta celebración, los sacerdotes renuevan sus votos y se bendicen los óleos que se utilizarán durante el año en bautismos, unción de enfermos y confirmaciones, entre otros. “Esta misa es una realización, una expresión fuerte y hermosa de la Iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo santo y sacerdotal”, expresó Glenis Mejía, párroco. Los feligreses de todas las parroquias asistirán para presenciar la bendición de los óleos de los catecúmenos y los enfermos, la consagración del crisma y la renovación de las promesas sacerdotales. Aunque la Misa Crismal se realiza tradicionalmente el Jueves Santo, en la arquidiócesis de San Pedro Sula se celebra el Miércoles Santo por disposiciones litúrgicas. Ese mismo día, a las 6:00 p. m., se realizará un viacrucis parroquial en la comunidad Cristo Salvador. Cada año, la comunidad católica Cristo Salvador, ubicada en el barrio Barandillas, organiza el tradicional viacrucis viviente en el marco de la Semana Santa. La actividad cumple 20 años de realizarse de forma ininterrumpida, consolidándose como una de las expresiones de fe más representativas del sector. Desde febrero, decenas de jóvenes y miembros de la comunidad iniciaron los ensayos para representar con respeto y realismo los momentos más importantes de la Pasión de Jesucristo. El Jueves Santo se celebrará la Eucaristía de la Cena del Señor, que será presidida por Ángel Garachana, obispo emérito, en la catedral metropolitana a las 6:00 p. m. Se realiza el rito del lavatorio de pies el momento en que recuerdan cuando Jesús, reunido por última vez con los Apóstoles para comer la cena pascual, se arrodilla y lava los pies a cada uno de ellos en un gesto de humildad.

La Vía Dolorosa

El Viernes Santo, todas las parroquias realizarán el viacrucis. Cada una ha informado a sus feligreses los horarios de las representaciones de la pasión y muerte de Jesús. En la Catedral San Pedro Apóstol, el viacrucis parroquial iniciará a las 6:00 a. m. El recorrido partirá del templo, avanzará por la primera calle hasta la avenida Júnior, continuará hacia la 7 calle y subirá hasta la avenida cercana al Instituto María Auxiliadora.