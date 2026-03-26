Habilitan dormitorios y unen esfuerzos para reforzar labor policial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional ya cuenta con un Centro de Dormitorios en el Complejo Olímpico Metropolitano gracias al apoyo de la municipalidad sampedrana y a empresas privadas que han dicho presente.

El objetivo es mejorar las condiciones de descanso de los agentes y fortalecer su desempeño en tareas de seguridad ciudadana.

El proyecto es una iniciativa público-privada que busca atender necesidades logísticas de la institución policial.

La vicealcaldesa, Maritza Soto, se mostró contenta con el proyecto pues en una reunión sostenida con el ministro de Seguridad se planteó la falta de espacios adecuados para albergar al personal policial de refuerzo asignado a la ciudad.

Soto recalcó que es necesario unir esfuerzos pues el tema de seguridad es fundamental para la administración Contreras.

“Ese día, nos comprometimos con un grupo de empresarios, incluida nuestra vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, para apoyar el proyecto de mejoramiento del Centro de Dormitorios y brindar este espacio a los agentes policiales y hoy estamos entregando a la Policía Nacional”, indicó el alcalde Roberto Contreras.

El edil agregó que estudiantes de los Centros Municipales de Capacitación Técnica participaron en la instalación del sistema eléctrico, como parte de su formación práctica.

Además, informó que la municipalidad gestiona la compra de 12 motocicletas destinadas a reforzar los patrullajes y ampliar la cobertura de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.