¿Viajará con un menor al extranjero? Migración habilita nuevo centro de control en SPS

San Pedro Sula, Honduras. ​​​​​​ El Instituto Nacional de Migración (INM) inauguró un nuevo centro de control de menores en su oficina regional de la colonia Universidad, en San Pedro Sula, con el propósito de agilizar los trámites y facilitar la salida legal del país de niños, adolescentes y jóvenes menores de 21 años. Carlos Cordero, director ejecutivo del INM, explicó que en esta oficina los padres de familia y tutores legales podrán realizar un prechequeo de la documentación migratoria antes de la fecha del viaje. La medida busca evitar que los viajeros enfrenten inconvenientes en los puntos fronterizos por errores o documentos incompletos. Una vez que la documentación sea revisada y validada, el menor quedará pre registrado para que, al momento de salir del país, únicamente se realice el control migratorio correspondiente. “Todo va a quedar listo para que cuando lleguen a la delegación ya solo hagan su control de salida del país”, explicó Cordero.

El funcionario señaló que uno de los principales problemas detectados por Migración son los errores en las autorizaciones de salida de menores cuando uno de los padres no acompaña al niño o cuando este viaja solo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando ambos padres viajan junto al menor, no se requiere una autorización adicional. Sin embargo, si uno de los progenitores no acompaña al menor, se debe presentar la autorización notariada correspondiente.

Cordero indicó que en algunos casos estos documentos presentan errores en su elaboración, firmas incorrectas u otras inconsistencias que pueden impedir la salida del país. “Cuando se revisa, se hace el ingreso y, si todo está bien, ya queda pre registrado para que solo se presente a hacer su control de salida”, detalló. El director del INM recomendó a las familias realizar la revisión con varios días de anticipación. Explicó que el trámite puede efectuarse incluso desde días antes del viaje y, según las condiciones del proceso, hasta el mismo día de la salida. La recomendación general es acudir al menos siete días antes de la fecha prevista para viajar, con el objetivo de contar con tiempo suficiente para corregir cualquier inconsistencia en los documentos. La oficina funcionará de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El nuevo centro está diseñado especialmente para facilitar los trámites de las familias y grupos que se movilizan por vía terrestre hacia otros países. Desde San Pedro Sula podrán realizar el prechequeo quienes posteriormente tengan previsto salir por puntos fronterizos como El Florido, Agua Caliente, Corinto y El Poy, entre otras delegaciones autorizadas. Cordero destacó que la ubicación del centro permitirá a los usuarios verificar sus documentos antes de desplazarse hasta la frontera. La apertura del centro cobra especial importancia ante la proximidad de la Semana Morazánica, periodo en el que aumenta el movimiento de viajeros y también la salida del país de grupos de menores que participan en actividades deportivas, educativas y culturales. El funcionario señaló que Migración ha identificado casos en los que delegaciones han llegado a los puntos fronterizos y han tenido que regresar para corregir documentación.