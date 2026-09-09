¿Planea viajar? Estas son las rutas, precios y horarios desde la terminal de SPS

San Pedro Sula, Honduras. La Gran Central Metropolitana de buses de San Pedro Sula mantiene sus operaciones con salidas diarias hacia diferentes destinos de Honduras y conexiones internacionales, aunque transportistas reportan actualmente una menor afluencia de pasajeros. Ubicada en el bulevar del sur, frente al plantel La Puerta, la terminal constituye uno de los principales puntos de movilidad terrestre de la ciudad industrial y concentra empresas que cubren rutas hacia el centro, norte, occidente, oriente y sur del país. Entre los destinos disponibles se encuentran Tegucigalpa, Siguatepeque, Comayagua, La Ceiba, Tela, Tocoa, Trujillo, Olanchito, Yoro, Juticalpa, Catacamas, Santa Rosa de Copán, Gracias, Lempira, Corquín y Ocotepeque, entre otros.

Los horarios y la frecuencia de las salidas dependen de cada empresa y destino. Algunas compañías mantienen varias salidas durante el día, mientras que otras trabajan con horarios establecidos y deben cumplir con sus recorridos aun cuando la cantidad de pasajeros sea menor.

Menos pasajeros, pero los buses mantienen sus horarios

Transportistas consultados señalaron que el movimiento de pasajeros no ha sido el esperado durante este año, una situación que atribuyen, entre otros factores, al incremento en los costos de operación y a una menor disposición de las personas para viajar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Óscar Ovidio Valle, un conductor con más de 30 años de experiencia en la ruta entre San Pedro Sula y Siguatepeque, explicó que pese a la baja demanda las unidades deben mantener sus horarios establecidos.

La expectativa del sector es que el movimiento aumente durante el Feriado Morazánico, cuando miles de hondureños aprovechan los días de descanso para trasladarse a distintos puntos del país.

Los transportistas indicaron que durante el feriado mantendrán las operaciones y esperan una mayor cantidad de viajeros.

Horarios dependen de cada empresa

María Sierra, representante de Diana Express, explicó que esta empresa mantiene operaciones desde las 6:30 am hasta las 5:30 pm, hora en que sale la última unidad. De acuerdo con Sierra, las salidas comienzan desde horas de la mañana y la empresa mantiene sus recorridos programados durante el día. En el caso de la ruta entre San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, el costo del pasaje ronda los 180 lempiras, según la información proporcionada por la empresa.

Por su parte, representantes de Transportes Costeños señalaron que mantienen seis salidas programadas y que estas deben realizarse independientemente de la cantidad de pasajeros que se presente para cada recorrido. Los transportistas también manifestaron preocupación por el aumento de los costos de combustible, que representa uno de los principales gastos para mantener las unidades en circulación.

Rutas hacia Tegucigalpa y el centro del país

Una de las rutas de mayor movimiento desde la terminal es la que conecta San Pedro Sula con Tegucigalpa, con unidades que realizan paradas en ciudades como Siguatepeque y Comayagua.

Héctor Mejía, representante de Transportes Costeños, indicó que el servicio se mantiene todos los días y que los horarios están establecidos para atender a los pasajeros que se trasladan entre ambas ciudades. Otra de las empresas que presta servicio desde la terminal es Transportes Los Olanchanos, que cubre rutas hacia el departamento de Olancho, incluyendo Juticalpa y Catacamas, además de conexiones hacia Tegucigalpa. Las unidades hacia Olancho comienzan sus recorridos desde horas tempranas debido a la distancia que deben cubrir. También Transportes Los Libertinos ofrece servicio hacia Comayagua, con salidas desde aproximadamente las 6:00 de la mañana.

Rutas hacia la costa norte

La terminal también concentra varias rutas hacia la zona norte y el litoral atlántico. Entre los destinos se encuentran Tela, La Ceiba, Sabá, Tocoa y Trujillo, con horarios que varían de acuerdo con la empresa y el destino. Transportes Mirna es una de las compañías que cubre parte de estas rutas desde San Pedro Sula, conectando la ciudad industrial con distintos puntos del litoral y el departamento de Colón. El costo del pasaje depende principalmente de la distancia y del destino final.

Viajes hacia Olancho pueden superar los 400 lempiras

Los precios pueden comenzar alrededor de los 100 lempiras para recorridos cortos y superar los 300 lempiras en rutas más largas. En el caso de Olancho, el pasaje desde San Pedro Sula puede alcanzar aproximadamente los 485 lempiras, debido a la distancia y al recorrido que realizan las unidades por diferentes sectores del departamento. Para quienes se dirigen hacia la zona sur también existen empresas que ofrecen servicio desde la Gran Central Metropolitana, entre ellas Transportes Talangueños, cuyos precios varían de acuerdo con el destino. La Gran Central Metropolitana también funciona como punto de salida para viajeros que buscan trasladarse hacia otros países de Centroamérica. Entre las empresas que ofrecen conexiones internacionales se encuentra Tica Bus, reconocida compañía de transporte turístico que conecta a San Pedro Sula con distintos destinos de la región.