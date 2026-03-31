Fuerte movimiento de pasajeros marca inicio de Semana Santa

La movilización de viajeros por el feriado de Semana Santa comenzó a tomar fuerza en la Gran Central Metropolitana de autobuses, donde autoridades proyectan un flujo de más de 1 millón de pasajeros, motivados por actividades turísticas, religiosas y visitas familiares.
Aryani Reyes, representante de la terminal, informó que la afluencia comenzó a incrementar desde el pasado sábado 28 de marzo. Solo entre el fin de semana y el lunes, se estima que unas 500,000 personas se han movilizado a través de la central.
Reyes indicó que se espera que el flujo de pasajeros continúe en ascenso a partir de este miércoles y, especialmente, el jueves, coincidiendo con el inicio del asueto para gran parte del sector privado.
Entre los destinos con mayor demanda destacan las rutas hacia el occidente del país y el departamento de Santa Bárbara, tradicionalmente preferidos por su oferta turística y vínculos familiares.
Asimismo, se ha observado un crecimiento en los viajes hacia Olancho, favorecido por la reciente habilitación de una ruta directa que comenzó a operar en marzo.
También explicó que, como parte de la dinámica del feriado, la mayoría de las empresas de transporte no brindarán servicio el Viernes Santo. Las operaciones se reanudarán de manera habitual el sábado, fecha en que se prevé el inicio del retorno de veraneantes.
Las autoridades de la terminal recomiendan a la población planificar sus viajes con anticipación y comunicarse directamente con las empresas de transporte para confirmar horarios y disponibilidad, con el objetivo de evitar contratiempos ante la alta demanda.
Además, recordaron que la Gran Central Metropolitana cuenta con diversos servicios y establecimientos comerciales que buscan brindar mayor comodidad a los usuarios durante su estancia en las instalaciones, especialmente en días de alta afluencia.
Cabe recordar que en la termina operan unas 120 empresas de transporte interurbano e internacional, que mantendrán sus operaciones en horarios regulares esta semana, a excepción del viernes. Los primeros buses parten desde las 4:30 am, mientras que las últimas salidas se registran alrededor de las 7:00 pm, dependiendo de cada ruta.