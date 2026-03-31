Fuerte movimiento de pasajeros marca inicio de Semana Santa

San Pedro Sula, Honduras.

La movilización de viajeros por el feriado de Semana Santa comenzó a tomar fuerza en la Gran Central Metropolitana de autobuses, donde autoridades proyectan un flujo de más de 1 millón de pasajeros, motivados por actividades turísticas, religiosas y visitas familiares.

Aryani Reyes, representante de la terminal, informó que la afluencia comenzó a incrementar desde el pasado sábado 28 de marzo. Solo entre el fin de semana y el lunes, se estima que unas 500,000 personas se han movilizado a través de la central.

Reyes indicó que se espera que el flujo de pasajeros continúe en ascenso a partir de este miércoles y, especialmente, el jueves, coincidiendo con el inicio del asueto para gran parte del sector privado.

Entre los destinos con mayor demanda destacan las rutas hacia el occidente del país y el departamento de Santa Bárbara, tradicionalmente preferidos por su oferta turística y vínculos familiares.

Asimismo, se ha observado un crecimiento en los viajes hacia Olancho, favorecido por la reciente habilitación de una ruta directa que comenzó a operar en marzo.