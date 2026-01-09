La Policía Nacional refuerzan seguridad en la Gran Central Metropolitana

San Pedro Sula, Honduras

Como parte de estas acciones, los agentes realizan despliegues policiales en la Gran Central Metropolitana , donde se mantiene una presencia preventiva y vigilancia constante para resguardar a los usuarios del transporte público, comerciantes y visitantes que a diario transitan por este importante sector.

Equipos de la Policía Nacional ejecutan operativos permanentes en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos, especialmente en zonas de alta concentración de personas.

En la terminal de buses convergen las rutas interurbanas y algunas urbanas, la circulación mensual de viajeros promedio es de un millón de personas, sin embargo, solo en los días de Navidad y fin de año se logra alcanzar 1.3 millones de viajeros, de acuerdo a datos oficiales de la terminal de años anteriores.

El operativo incluyó la instalación de puntos de control, patrullajes a pie y motorizados, así como la supervisión de áreas internas y externas de la terminal, con el fin de identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, informó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida orientada a disuadir la comisión de faltas y delitos, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad.

Durante el despliegue, los uniformados realizaron controles de rutina, verificación de documentación y monitoreo constante del flujo de personas, con el respaldo del equipo logístico y operativo correspondiente, lo que permitió reforzar el orden público en una zona de alta afluencia.

Las autoridades destacaron que la Gran Central Metropolitana es un punto clave para la movilidad urbana, por lo que se prioriza su resguardo para garantizar un ambiente seguro y ordenado, tanto para quienes utilizan el transporte como para los comerciantes establecidos en el área.