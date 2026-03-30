Autoridades activan Ley Seca por 42 horas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas estarán prohibidos durante 42 horas en San Pedro Sula, informaron autoridades municipales mediante una ordenanza emitida como parte de las acciones por la Semana Santa.

La supervisión del cumplimiento de la Ley Seca forma parte de las estrategias de seguridad de la municipalidad coordinadas con la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), con el objetivo de garantizar que turistas nacionales y extranjeros disfruten de las actividades recreativas en un ambiente seguro.

La Municipalidad de San Pedro Sula informó a propietarios de supermercados, restaurantes, bares, mercaditos, pulperías, billares, tiendas de conveniencia y otros negocios que expenden bebidas alcohólicas que la Ley Seca entrará en vigor desde las 00:00 del Viernes Santo, 3 de abril, hasta las 18:00 del Sábado Santo, 4 de abril, para un total de 42 horas.

Pedro Martínez, jefe de la Policía Municipal, explicó que se realizarán operativos para garantizar el cumplimiento de la medida. Añadió que los negocios deberán colocar en sus puertas un rótulo con la leyenda: "Prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas y embragante por motivo de la Ley Seca".

Martínez advirtió que los establecimientos que incumplan la normativa serán sancionados conforme al Plan de Arbitrios, con multas que oscilan entre uno y tres salarios mínimos, dependiendo de la reincidencia, además del decomiso del producto.

Por su parte, Diego Rivera, inspector de la Policía Municipal, indicó que se ha desplegado un dispositivo de seguridad en los accesos de la ciudad.

Detalló que los equipos municipales ejecutan operativos preventivos en distintos sectores, con el fin de resguardar la vida de los veraneantes que visitan balnearios y de quienes participan en los actos litúrgicos.

“Vamos a brindar seguridad en todos los centros turísticos de San Pedro Sula, para que los visitantes se sientan seguros y disfruten de estas vacaciones de la Semana Mayor”, afirmó Rivera.

Asimismo, se desarrollarán operativos en establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas, como supermercados, billares y gasolineras, en cumplimiento de la ordenanza aprobada por la Corporación Municipal.