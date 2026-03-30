Autoridades activan Ley Seca por 42 horas en San Pedro Sula

La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas estarán prohibidos durante 42 horas en San Pedro Sula, informaron autoridades municipales mediante una ordenanza emitida como parte de las acciones por la Semana Santa.
La supervisión del cumplimiento de la Ley Seca forma parte de las estrategias de seguridad de la municipalidad coordinadas con la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), con el objetivo de garantizar que turistas nacionales y extranjeros disfruten de las actividades recreativas en un ambiente seguro.
La Municipalidad de San Pedro Sula informó a propietarios de supermercados, restaurantes, bares, mercaditos, pulperías, billares, tiendas de conveniencia y otros negocios que expenden bebidas alcohólicas que la Ley Seca entrará en vigor desde las 00:00 del Viernes Santo, 3 de abril, hasta las 18:00 del Sábado Santo, 4 de abril, para un total de 42 horas.
Pedro Martínez, jefe de la Policía Municipal, explicó que se realizarán operativos para garantizar el cumplimiento de la medida. Añadió que los negocios deberán colocar en sus puertas un rótulo con la leyenda: "Prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas y embragante por motivo de la Ley Seca".
Martínez advirtió que los establecimientos que incumplan la normativa serán sancionados conforme al Plan de Arbitrios, con multas que oscilan entre uno y tres salarios mínimos, dependiendo de la reincidencia, además del decomiso del producto.
Por su parte, Diego Rivera, inspector de la Policía Municipal, indicó que se ha desplegado un dispositivo de seguridad en los accesos de la ciudad.
Detalló que los equipos municipales ejecutan operativos preventivos en distintos sectores, con el fin de resguardar la vida de los veraneantes que visitan balnearios y de quienes participan en los actos litúrgicos.
“Vamos a brindar seguridad en todos los centros turísticos de San Pedro Sula, para que los visitantes se sientan seguros y disfruten de estas vacaciones de la Semana Mayor”, afirmó Rivera.
Asimismo, se desarrollarán operativos en establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas, como supermercados, billares y gasolineras, en cumplimiento de la ordenanza aprobada por la Corporación Municipal.
Piden seguridad vial en procesiones
También se realizan supervisiones en mercados y terminales de autobuses para reforzar la seguridad de los ciudadanos, indicó.
Pero los feligreses católicos piden a las autoridades municipales que brinden seguridad durante las procesiones, ya que durante el recorrido del Domingo de Ramos, en la procesión principal,no hubo presencia policial.
“Son procesiones tradicionales, pero la policía llega hasta que el recorrido está finalizando ”, dice Carlos Méndez un feligres.
Alex Estévez, subcomisionado de la zona noroccidental de Copeco, destacó que, en conjunto con diversas instituciones, se garantizará la seguridad durante el feriado.
Agregó que se han instalado puntos de control, así como talleres móviles y ambulancias de Copeco, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, disponibles para atender emergencias.
Las autoridades municipales y de Copeco pidieron a los veraneantes depositar la basura en los lugares adecuados, con el fin de mantener limpios los balnearios y sitios de recreación.
Mario Rodríguez, jefe de alcaldes auxiliares de la municipalidad, explicó que se realizó un trabajo previo a la Semana Santa para mantener en óptimas condiciones balnearios naturales como Armenta y El Zapotal.
Rodríguez enfatizó que el objetivo es proteger la salud de los visitantes e instó a cuidar y mantener limpias las áreas verdes.
Geovany Mejía, presidente del patronato de Armenta, destacó la importancia de las labores de limpieza y fumigación para eliminar criaderos de zancudos. “Es vital que la comunidad cuide y mantenga limpio este sector”, afirmó.