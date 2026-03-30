¿Lluvia en las playas? Clima este Lunes Santo en Honduras

San Pedro Sula.

El ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste y este, marcará las condiciones climáticas de este día en Honduras, generando lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en distintas zonas del país. De acuerdo con el pronosticador Will Ochoa, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa, con mayor presencia en las regiones norte, oriente y centro. En contraste, durante la tarde se prevé que la brisa proveniente del océano Pacífico favorezca lluvias débiles y aisladas en el sur y suroccidente del territorio nacional.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales, con alturas de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) también indicó que el país continúa bajo la fase lunar de cuarto creciente. Además, se registró la salida del sol a las 5:46 de la mañana y se espera su puesta a las 6:01 de la tarde. Respecto a las temperaturas, se esperan máximas de hasta 37 grados Celsius en departamentos del sur como Valle y Choluteca, mientras que las condiciones más frescas se reportarán en Intibucá, con una mínima de 12 grados, y en El Paraíso, donde las temperaturas podrían descender hasta los 16 grados.