Honduras registra más de 325,000 hectáreas en riesgo por incendios

Tegucigalpa, Honduras​​

De acuerdo con el mapa de susceptibilidades a incendios forestales, esta cifra representa el 2.92% del total de hectáreas del país.

Honduras ya registra un incremento en los incendios forestales y, para este 2026, más de 325,000 hectáreas de bosque están en riesgo muy alto ante estos siniestros.

Los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso, Comayagua, Ocotepeque y Gracias a Dios son los que presentan mayor riesgo de afectaciones, debido a factores como altas temperaturas, sequía y acumulación de material vegetal seco.

En Francisco Morazán ya comenzaron a registrarse siniestros. A la fecha, el departamento contabiliza más de 90 incendios que han dejado daños en más de 500 hectáreas de bosque.

De acuerdo con datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en Honduras se registra un acumulado de cerca de 150 incendios forestales, con una cobertura afectada de más de 2,000 hectáreas, concentradas en su mayoría fuera de áreas protegidas. Es decir, que los incendios reportados en Francisco Morazán representan el 66% del total de hectáreas afectadas por incendios en Honduras.

Particularmente, en zonas cercanas a la capital, como San Matías y Zambrano, se han identificado focos recurrentes de incendios, principalmente asociados a quemas en áreas cercanas a carreteras y zonas pobladas, manifestó José Armando Ramírez, titular del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Las estadísticas muestran que, después de Francisco Morazán, en Intibucá, Choluteca y El Paraíso es donde se concentra la mayor cantidad de incendios y superficie dañada.

El funcionario explicó que una de las principales causas de los incendios forestales son las quemas de zacateras, que suelen salirse de control y terminar afectando zonas boscosas. “Estas se generan cerca de carreteras o centros poblacionales y se propagan hasta la parte boscosa, afectando los recursos naturales”, indicó.

A pesar de que en los últimos días se ha registrado una leve disminución de incendios debido a cambios en las condiciones climáticas, las autoridades consideran que esta mejoría es temporal.