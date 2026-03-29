Honduras: conozca los horarios de atención en fronteras durante Semana Santa 2026

TEGUCIGALPA

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el cronograma de atención que regirá en sus oficinas y puntos fronterizos durante la Semana Santa 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios a ciudadanos nacionales y extranjeros.

Según la institución, las oficinas de la Gerencia de Pasaportes y Secretaría General, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, así como las regionales de San Pedro Sula y La Ceiba, atenderán los días lunes 30 y martes 31 de marzo en horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En tanto, la Gerencia de Extranjería operará en esas mismas fechas de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El INM informó además que los centros de emisión de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales y en el Aeropuerto Internacional de Palmerola funcionarán de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año.

Por su parte, el Aeropuerto Toncontín mantendrá un horario de atención de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En las fronteras terrestres con Nicaragua, el control migratorio operará con horarios diferenciados.

En Las Manos, el tránsito particular será de 5:00 a.m. a 10:00 pm y el de carga de 5:00 am a 1:00 am; en La Apertura, el paso particular será de 6:00 am a 6:00 pm; en Guasaule, el tránsito particular operará de 6:00 am a 9:00 pm y el de carga las 24 horas; mientras que en La Fraternidad, el tránsito particular será de 6:00 am a 10:00 pm y el de carga de forma continua.