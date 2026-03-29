Honduras: conozca los horarios de atención en fronteras durante Semana Santa 2026

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el cronograma de atención que regirá en sus oficinas y puntos fronterizos durante la Semana Santa 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios a ciudadanos nacionales y extranjeros.
Según la institución, las oficinas de la Gerencia de Pasaportes y Secretaría General, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, así como las regionales de San Pedro Sula y La Ceiba, atenderán los días lunes 30 y martes 31 de marzo en horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
En tanto, la Gerencia de Extranjería operará en esas mismas fechas de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El INM informó además que los centros de emisión de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales y en el Aeropuerto Internacional de Palmerola funcionarán de manera ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año.
Por su parte, el Aeropuerto Toncontín mantendrá un horario de atención de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
En las fronteras terrestres con Nicaragua, el control migratorio operará con horarios diferenciados.
En Las Manos, el tránsito particular será de 5:00 a.m. a 10:00 pm y el de carga de 5:00 am a 1:00 am; en La Apertura, el paso particular será de 6:00 am a 6:00 pm; en Guasaule, el tránsito particular operará de 6:00 am a 9:00 pm y el de carga las 24 horas; mientras que en La Fraternidad, el tránsito particular será de 6:00 am a 10:00 pm y el de carga de forma continua.
Puntos fronterizos con El Salvador
Para las fronteras con El Salvador, el INM detalló que en El Amatillo el paso de personas y carga será las 24 horas; en Pasamono, el tránsito particular funcionará de 6:00 am a 10:00 pm; en Mapulaca será continuo; y en El Poy, el tránsito particular será permanente, mientras que el de carga operará de 5:00 am a 12:00 de la medianoche.
Fronteras con Guatemala
En cuanto a las fronteras con Guatemala, en Corinto el tránsito particular y de carga será de 5:00 am a 10:00 pm; en El Florido se habilitará atención continua las 24 horas desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril; y en Aguacaliente, el tránsito particular será de 6:00 am a 9:00 pm y el de carga de 6:00 am a 6:00 pm.
Asimismo, el INM indicó que las delegaciones marítimas mantendrán su horario habitual y que el centro de llamadas estará disponible de lunes a sábado de 7:00 am a 5:00 pm para consultas de la población.