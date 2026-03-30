Proyectan movilización de más de 2.7 millones de turistas para Semana Santa

Un análisis realizado por LA PRENSA, con base en datos del<b> Instituto Hondureño de Turismo</b> (IHT), muestra que la Semana Santa ha generado importantes ingresos económicos en el país durante la última década. Se excluye el año 2020, debido a la pandemia de covid-19, y los períodos entre 2022 y 2024, años en los que el IHT no elaboró mediciones oficiales.Entre 2013 y 2016, la derrama económica osciló entre 5,000 millones y 8,000 millones de lempiras, alcanzando su punto más alto en 2018, cuando se reportaron 9,532 millones de lempiras.En 2021, aún bajo restricciones sanitarias, la derrama fue de 669 millones de lempiras. Para 2025, la cifra aumentó a 1,078 millones, equivalente a un crecimiento del 61 %, aunque todavía lejos de los niveles previos al covid-19.Para 2026, que se celebra del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección), el IHT proyecta una derrama <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/tela-semana-santa-destino-turistico-honduras-NL29773835" target="_blank">superior a 1,000 millones de lempiras.</a>