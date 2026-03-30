Proyectan movilización de más de 2.7 millones de turistas para Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras

Con el inicio de la Semana Santa, Honduras entra en una de las temporadas de mayor movimiento turístico y económico del año, marcada por viajes familiares, actividad comercial y la preparación del sector para recibir visitantes nacionales y extranjeros. Desde turistas que planifican sus vacaciones hasta hoteles, comerciantes y emprendedores que afinan su oferta, la Semana Mayor representa una oportunidad clave para dinamizar la economía local mediante el consumo interno.

Un análisis realizado por LA PRENSA, con base en datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), muestra que la Semana Santa ha generado importantes ingresos económicos en el país durante la última década. Se excluye el año 2020, debido a la pandemia de covid-19, y los períodos entre 2022 y 2024, años en los que el IHT no elaboró mediciones oficiales. Entre 2013 y 2016, la derrama económica osciló entre 5,000 millones y 8,000 millones de lempiras, alcanzando su punto más alto en 2018, cuando se reportaron 9,532 millones de lempiras. En 2021, aún bajo restricciones sanitarias, la derrama fue de 669 millones de lempiras. Para 2025, la cifra aumentó a 1,078 millones, equivalente a un crecimiento del 61 %, aunque todavía lejos de los niveles previos al covid-19. Para 2026, que se celebra del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección), el IHT proyecta una derrama superior a 1,000 millones de lempiras.

Beneficio económico

Amparo Canales, economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explicó que el impacto económico inicia en el transporte y se extiende a la venta de alimentos, comercio informal, hospedaje y entretenimiento. "Esto provoca que se creen oportunidades laborales en hoteles, seguridad, ventas y entretenimiento. Cada lempira gastado en turismo circula en la economía local, beneficiando a pequeños negocios y comunidades".

La experta destacó que la actividad turística dinamiza distintas regiones del país, especialmente zonas de playa, destinos del occidente y ciudades como Comayagua, reconocida por su turismo religioso durante la conmemoración de la pasión de Cristo. Andrés Ehrler, ministro de Turismo, describió el sector como una actividad económica transversal. "No hay un solo sector de la economía que no se beneficie. Todos realizan inversiones para ofrecer servicios al turista, lo que genera movimiento económico hasta el último rincón del país", expresó. El funcionario añadió que el impacto económico es mayor cuando los hondureños optan por el turismo interno, evitando la salida de divisas hacia destinos internacionales. No obstante, Canales advirtió que el incremento reciente en combustibles y productos básicos podría influir en la decisión de algunos ciudadanos de limitar sus desplazamientos. "Este feriado podría verse afectado por el aumento del costo de los combustibles, lo que impacta directamente en la movilización de las personas", señaló.

Metas de movilización

El Instituto Hondureño de Turismo proyecta captar alrededor de 250,000 turistas que pernocten en hoteles del país, principalmente provenientes de la capital, y alcanzar un movimiento general de hasta 2.5 millones de personas en viajes internos. "Lo más importante sería alcanzar una ocupación hotelera del 100 % en todo el país", afirmó Ehrler. La promoción internacional se concentra en El Salvador y Guatemala, impulsando destinos como Copán Ruinas mediante campañas digitales dirigidas a ciudades fronterizas.

Las autoridades turísticas informaron que existe alta ocupación hotelera en varios destinos. El ministro de Turismo aseguró que se trabajó contrarreloj para garantizar vacaciones seguras y ordenadas. "Hemos estado trabajando estos días previos para que todos puedan disfrutar de sus vacaciones con segurida", afirmó. En paralelo, las autoridades supervisan los principales puntos fronterizos para garantizar procesos ágiles y seguros, entre ellos El Poy, El Florido, El Amatillo y Corinto.La seguridad vial es uno de los ejes del operativo. Daniel Molina, comandante de la Patrulla de Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), confirmó un despliegue a nivel nacional.