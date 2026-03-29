Crece la oferta turística en Tela previo a Semana Santa

El municipio de Tela, situado en la costa norte de Honduras, es uno de los destinos de playa más importantes del país y de Centroamérica. Se distingue por su mezcla única de naturaleza exuberante, cultura garífuna y playas de arena dorada.
Este municipio se ha consolidado como uno de los más visitados por turistas nacionales durante el feriado de Semana Santa, ya que ofrece diversas actividades tanto de día como de noche. Tela se encuentra a 293 kilómetros de Tegucigalpa, 99 kilómetros de San Pedro Sula y 103 kilómetros de La Ceiba.
La Playa Municipal de Tela, ubicada frente a la ciudad, es de acceso libre y cuenta con palmeras, restaurantes cercanos y alquiler de hamacas. Además, ofrece condiciones adecuadas para el descanso y la recreación familiar, con un entorno accesible y servicios básicos para los visitantes. Su cercanía con el centro urbano facilita el acceso a opciones gastronómicas y comercios, lo que la convierte en uno de los puntos más concurridos durante la temporada alta.
Los visitantes pueden realizar diversas actividades recreativas, como paseos en lancha, uso de flotadores, caminatas por la playa y recorridos en cuatrimoto, entre otras opciones disponibles en la zona.
Irene Aragón, presidenta de la Cámara de Turismo de Tela, declaró a LA PRENSA que se preparan con un mes de anticipación mediante la contratación de personal y capacitaciones. “Venimos de una temporada de lluvia que sí nos afectó bastante, pero hemos trabajado en mantenimiento, preparándonos”, apuntó.
Aragón manifestó que cuentan con dos nuevos hoteles y la Plaza Turística Municipal, un moderno espacio público frente al mar con bares, restaurantes, tiendas de souvenirs y heladerías, entre otros comercios. “En toda la ciudad, el año pasado hubo una apertura de cuatro hoteles; la oferta turística ha crecido. Todavía hay disponibilidad para que hagan sus reservas con tiempo”, indicó. El municipio cuenta con unos 50 hoteles entre grandes y pequeños.
Durante la Semana Santa, Tela espera una movilización de un millón de turistas; la mayoría son visitantes del día y no pernoctan en el municipio. Los comerciantes están listos para brindar un servicio de calidad, con la expectativa de aumentar sus ventas y dejar una buena impresión en los veraneantes. Hasta ahora, los hoteles tienen una ocupación del 60%.
La economía local se ha dinamizado con la apertura de nuevos locales comerciales, lo que ha incrementado la oferta de empleo y ha atraído a más turistas, especialmente los fines de semana. Es común ver a familias instalándose bajo las palmeras con hamacas amarradas a los troncos. Al ser una playa de acceso libre, muchos visitantes llevan sus propias hieleras con alimentos y bebidas.
La gastronomía de Tela es una de las más vibrantes de Honduras, con fuerte influencia caribeña y garífuna, donde destacan el coco y los mariscos frescos. Existe una amplia oferta de restaurantes con opciones para distintos presupuestos.
En Tela, el aceite de coco y el gifiti (o guifiti) son productos emblemáticos de la cultura garífuna, disponibles tanto en tiendas del centro como en comunidades costeras.
Tela cuenta con el Acuario Tela Marine, un centro de investigación dedicado a la conservación de los arrecifes de la bahía de Tela, que ofrece una experiencia educativa gratuita. Los visitantes inician el recorrido con un video de 10 minutos sobre la importancia de los corales.
Omar Jiménez, encargado de Acuario Tela Marine, declaró a LA PRENSA que ya registran un aumento de turistas nacionales y extranjeros. Durante estas fechas reciben más de 12,000 visitantes, y solo el Viernes Santo atienden a más de 2,000 personas. “El recorrido dentro del acuario dura unos 15 minutos; luego, en la parte exterior, pueden apreciar animales terrestres como el oso hormiguero, además de reptiles como serpientes, iguanas y tortugas”, detalló Jiménez.
En la segunda planta hay un restaurante temático con mariscos y platos locales, además de un café. También se ofrecen productos como tazas, llaveros y camisetas. El acuario atiende de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que el restaurante opera de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. “Los invitamos a visitarnos”, expresó Jiménez.
El Triunfo de la Cruz es la comunidad garífuna más grande y antigua de la zona de Tela. Fundada originalmente por Cristóbal de Olid el 3 de mayo de 1524, fue el primer asentamiento español en la región. Su playa es considerada una de las mejores del Caribe hondureño, destacada por su ambiente, arena blanca y aguas aptas para el baño.
Los visitantes pueden experimentar tradiciones vivas como la danza punta, vestimentas coloridas y degustar pan de coco recién horneado. La comunidad también es reconocida por su sopa de pescado, casabe y el tradicional gifiti.
Muchas familias de la comunidad de El Triunfo de la Cruz subsisten de la elaboración y venta de pan de coco, una tradición que forma parte de su identidad cultural y que, además, representa una fuente clave de ingresos para los hogares locales.
El Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla, conocido como el “tesoro verde de Honduras”, alberga más de 2,800 especies de flora de cuatro continentes, incluyendo plantas maderables, frutales, medicinales y ornamentales. Posee uno de los muestrarios más completos a nivel global, con 824 especies, y es un punto clave para el aviturismo, con más de 300 especies de aves registradas.
Jonathan Hernández, director del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla, señaló que el lugar cuenta con balnearios naturales y áreas de alojamiento. El horario de atención es de lunes a domingo de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. La entrada cuesta L50 para adultos y L25 para niños. Las cabañas tienen precios desde L805 para tres personas y L575 por una habitación sencilla por noche.
El río Lancetilla, que atraviesa el jardín botánico, es uno de los principales atractivos para los visitantes que buscan refrescarse tras recorrer los senderos. Cuenta con zonas de baja profundidad ideales para el baño familiar y recibe más de 70,000 visitantes al año.