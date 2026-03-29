Crece la oferta turística en Tela previo a Semana Santa

La Playa Municipal de Tela, ubicada frente a la ciudad, es de acceso libre y cuenta con palmeras, restaurantes cercanos y alquiler de hamacas. Además, ofrece condiciones adecuadas para el descanso y la recreación familiar, con un entorno accesible y servicios básicos para los visitantes. Su cercanía con el centro urbano facilita el acceso a opciones gastronómicas y comercios, lo que la convierte en uno de los puntos más concurridos durante la temporada alta.