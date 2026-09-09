Por esta razón se detuvo la construcción del puente gemelo de Las Brisas

San Pedro Sula, Honduras. Ha pasado un año y tres meses desde que colapsó uno de los puentes gemelos de Las Brisas. Pese a que se autorizó una urgencia vial corporativa para agilizar la construcción de por lo menos uno de los puentes, la obra sigue sin terminar y, lo más lamentable, los trabajos están paralizados. Tras las denuncias de los pobladores, LA PRENSA realizó un recorrido por la zona y confirmó que los trabajos se han detenido. Hay maquinaria de la constructora en el lugar, pero están paradas y no hay personal laborando. El puente que colapsó la mañana del 27 de junio de 2025 fue el del lado oeste, mientras que el gemelo del este quedó de pie. Sin embargo, por decisión municipal se cerró el paso y se procedió a demoler el puente colapsado y reparar el que quedó en pie.

El 23 de abril de 2026, la Gerencia de Infraestructura remitió una justificación técnica para solicitar al pleno corporativo la autorización de declarar de interés público el proyecto denominado: “Construcción del puente gemelo sobre río Bermejo en la prolongación de la avenida Júnior, trocha oeste”. La municipalidad realizó una licitación privada para reparar el puente del lado este, que fue adjudicada a la empresa William y Molina por un monto de 31 millones de lempiras, incluyendo la demolición del puente colapsado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Inicialmente se dijo que se haría una licitación pública para el puente oeste, pero luego anunciaron que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) construiría ese puente. Hasta la fecha, la SIT no ha presentado diseños y mucho menos un presupuesto, por lo que, hasta ahora, únicamente es un compromiso de palabra.

Una explicación municipal

El director de Infraestructura Municipal, Fredy Tabora, explicó que el puente de Las Brisas está retrasado debido a dos factores. El primero es técnico, pues cuando fue diseñada la reconstrucción del tablero que se hundió, la cimentación iba con pilotes fundidos en sitio, es decir, similar a los que actualmente se están haciendo en el túnel en el bulevar Armenta, a la altura del puente Río Blanco. El ingeniero municipal explicó que, sin embargo, cuando se hizo el piloto de prueba resultó imposible poder fundirlo. Se realizaron cuatro intentos y no se logró, por lo que la empresa supervisora ​​​​recomendó cambiar el diseño a pilotos hincados. Se realizaron otras pruebas a fin de determinar la profundidad del hincado y, una vez obtenido el resultado, se pudo confirmar el nuevo diseño. Ese cambio generó un retraso, explicó Tabora. “Ese cambio generó el retraso debido a que la grúa para hincar pilotes es alta y, debido a los cables de alta tensión existentes en el lugar, no pueden hacer las maniobras, por lo que se procedió a reunirnos con personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), quienes dieron directrices para poder presentar un diseño y una reubicación de los cables de alta tensión”, detalló. El funcionario explicó que, después de varios meses entre rediseños y pruebas, ya está definido que los trabajos eléctricos se realizarán el 18 de septiembre y el contratista podrá iniciar los trabajos posteriormente.

Mientras tanto, la empresa constructora, William y Molina, contratista del proyecto, está trabajando en la fabricación de pilotos. “Creemos que todas las obras podrían estar finalizadas a finales de noviembre”, informó. Confirmó que los cambios en el diseño y la reubicación de los cables de alta tensión generaron un retraso de más de cinco meses en el proyecto de construcción del puente gemelo este de Las Brisas.

El despeje está programado para el 18