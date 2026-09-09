Israel da 30 días al Reino Unido para cerrar su consulado en Jerusalén

Jerusalén. El Gobierno israelí dio al Reino Unido un plazo de 30 días para cerrar su consulado en Jerusalén Este, una de las "contramedidas" adoptadas por Tel Aviv por el bloqueo del comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania decidido este martes por el Gobierno británico.

Según informó a EFE una fuente oficial israelí, los diplomáticos británicos basados en Ramala (capital de Cisjordania ocupada) deberán abandonar la zona en un plazo menor, de una semana.

El consulado general británico en Jerusalén Este, abierto en 1839, es uno de los ocho llamados 'históricos' que tienen su sede aún en esta parte de la ciudad santa, ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como capital de un futuro Estado palestino.

El del Reino Unido es el más antiguo y también tienen consulados generales en esa parte de la ciudad: Francia (abierto en 1843), Bélgica (1851), España (1853), Grecia (1862), Italia (1871), Suecia (1903) y Turquía (1925). Todos ellos tienen un estatus especial al tratarse de oficinas históricas, establecidas antes de la creación del Estado de Israel.

Estados Unidos también tenía allí un consulado, pero el presidente, Donald Trump, lo cerró en 2019, trasladando a su personal a la embajada que abrió en Jerusalén Oeste.