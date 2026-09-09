Raptan y matan a balazos al estudiante Johnny Francisco Ulloa en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Como Johnny Francisco Ulloa Sánchez, de 17 años de edad, fue identificado el jovencito que fue encontrado sin vida durante la madrugada de ayer martes 8 de septiembre en una de las estrechas calles de la colonia Venezuela, en Comayagüela.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el violento hecho se originó cerca de la medianoche del lunes, cuando el menor fue interceptado y raptado por sujetos fuertemente armados y desconocidos en el sector de la colonia Lomas de Tiloarque.

Horas después del rapto, en otro sector de la capital, vecinos de la colonia Venezuela relataron que oyeron varios disparos de arma de fuego. Al salir a inspeccionar la zona, los pobladores hallaron el cadáver de un joven tendido sobre el pavimento, vistiendo una camiseta negra y un pantalón corto (short) con líneas verticales blancas y rojas.

Las autoridades policiales confirmaron que la víctima era Johnny Francisco, cuyo cuerpo presentaba varias heridas de bala, así como evidentes signos de tortura.