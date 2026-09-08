Hasta 100,000 lempiras cobraba clínica Medisan por supuestos tratamientos

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público continúa las investigaciones contra la clínica Medisan, luego de realizar nuevas diligencias en Tegucigalpa y San Pedro Sula por presuntas irregularidades en su funcionamiento. Las diligencias continuaron ayer con la participación de diferentes equipos entre ellos: la Fiscalía del Consumidor, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), secretaría de Salud y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), para esclarecer las denuncias relacionadas al funcionamiento de la clínica evidenciada por la serie de investigación realizada en conjunto por los diarios LA PRENSA y EL HERALDO. Durante la inspección fueron decomisados documentos, aparatos y medicamentos que no contaban con registro sanitario. Además, las autoridades tomaron declaraciones como parte de las investigaciones.

A raíz de las anomalías encontradas durante la inspección, las autoridades procedieron al cierre de la clínica Medisan. Las evidencias decomisadas serán analizadas como parte de las investigaciones que mantiene abiertas el Ministerio Público. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, señaló que existen elementos que indicarían que la clínica, cuya procedencia estaría vinculada con Colombia, presuntamente estaba estafando a hondureños mediante supuestos diagnósticos de enfermedades graves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También se les habría hecho creer a los clientes, que padecían enfermedades terminales o complicadas y posteriormente se le ofrecía una solución a su estado de salud. Para continuar bajo el supuesto régimen médico, los pacientes debían firmar documentos y realizar pagos que, según las investigaciones, oscilaban entre los 10,000 y 100,000 lempiras.

El portavoz explicó además que el caso tiene como antecedente una denuncia surgida en Colombia, en la que se señalaba que la clínica se había desplazado hacia estas ciudades para operar presuntamente de manera ilegal.