Capturan a hombre con droga durante operativo en Los Castaños, Choloma

Choloma, Cortés. Un hombre de 30 años fue detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional, señalado de estar presuntamente vinculado al delito de tráfico de drogas, durante un patrullaje preventivo realizado en una residencial de Choloma, Cortés.

El detenido fue identificado como Cristian Sair Sierra Ortega, de 30 años, residente en la misma zona donde se desarrolló el operativo, según el informe proporcionado por las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, la intervención ocurrió en la residencial Los Castaños, frente al parque El Rosal, donde los uniformados requirieron al sospechoso para realizarle un registro personal.