Capturan a hombre con droga durante operativo en Los Castaños, Choloma

Choloma, Cortés. Un hombre de 30 años fue detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional, señalado de estar presuntamente vinculado al delito de tráfico de drogas, durante un patrullaje preventivo realizado en una residencial de Choloma, Cortés.
El detenido fue identificado como Cristian Sair Sierra Ortega, de 30 años, residente en la misma zona donde se desarrolló el operativo, según el informe proporcionado por las autoridades.
De acuerdo con el reporte policial, la intervención ocurrió en la residencial Los Castaños, frente al parque El Rosal, donde los uniformados requirieron al sospechoso para realizarle un registro personal.
Durante la inspección, los agentes encontraron siete envoltorios plásticos transparentes que contenían un polvo blanco, supuestamente cocaína, según el informe preliminar.
Asimismo, le fueron decomisados cinco envoltorios que contenían una sustancia en forma de piedra blanca, presuntamente crack, los cuales, de acuerdo con la Policía, estarían preparados para su distribución.
Tras la captura, el sospechoso y los indicios decomisados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar con las diligencias correspondientes.
Será el proceso judicial el que determine la responsabilidad del detenido por el delito que se le atribuye, mientras las sustancias decomisadas deberán ser sometidas a los análisis correspondientes para confirmar su naturaleza.