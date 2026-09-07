Organizaciones de Derechos Humanos piden reconsiderar medidas contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras. Las organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) solicitaron al órgano jurisdiccional competente revisar las medidas judiciales impuestas al general retirado Roosevelt Hernández, luego de sus recientes declaraciones públicas sobre periodistas que figuran como víctimas en el proceso que enfrenta.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones expresaron preocupación porque Hernández habría vuelto a mencionar y descalificar públicamente a los periodistas durante una comparecencia televisiva, pese a que entre las medidas establecidas durante la audiencia de imputado se encuentra la prohibición de comunicarse o referirse a las víctimas.
Ante esta situación, JOPRODEH y ASOPODEHU pidieron que las nuevas actuaciones sean revisadas, ya sea de oficio o a petición de parte, para determinar si existe un posible incumplimiento de las disposiciones judiciales. De comprobarse, solicitaron que se apliquen las consecuencias establecidas en la legislación hondureña.
Las organizaciones señalaron que ninguna persona está por encima de la ley y recordaron que el rango, cargo, uniforme o influencia pública no representan inmunidad frente a la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales.
Asimismo, hicieron un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que actúen con independencia y objetividad, además de garantizar que las medidas destinadas a proteger a las víctimas sean cumplidas de manera efectiva.
Por su parte, Roosevelt Hernández ha defendido su derecho a la libertad de expresión y ha sostenido que el proceso judicial en su contra tiene un trasfondo político. También ha cuestionado públicamente a medios de comunicación y periodistas.
El proceso continuará el próximo 14 de septiembre, cuando se conozca el recurso de apelación presentado por la defensa de Hernández contra el auto de formal procesamiento. Su defensa sostiene que durante la audiencia inicial se vulneró su derecho a ejercer una adecuada defensa.