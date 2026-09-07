Instituto de la Propiedad agiliza sus registros con nueva herramienta digital

Tegucigalpa, Honduras. El Instituto de la Propiedad (IP) implementó una nueva herramienta digital que busca agilizar la publicación de imágenes de documentos registrales y mejorar el acceso a la información dentro del Sistema Unificado de Registros (SURE).
El nuevo módulo comenzó a funcionar en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara y permite incorporar de forma individual e inmediata las imágenes correspondientes a las inscripciones registrales.
Con esta tecnología, el IP pretende reducir los tiempos de gestión documental y facilitar la consulta de información que ya se encuentra digitalizada. La institución también busca mejorar el control y seguimiento de los documentos mediante una mayor trazabilidad de los procesos.
Antes de poner en funcionamiento la herramienta, se habilitaron los accesos para el personal, se realizaron capacitaciones y se llevaron a cabo pruebas para comprobar la correcta sincronización y visualización de las imágenes en el sistema.
La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de modernización de los registros de propiedad. El plan contempla incorporar al SURE un total de 2,143 tomos, equivalentes a 4,286 libros registrales.
La implementación iniciada en Santa Bárbara será extendida progresivamente a otros Registros de la Propiedad del país. Con este proceso, el IP busca avanzar hacia servicios registrales más rápidos, digitales y eficientes para los usuarios.