PGR apela sobreseimiento a favor de JOH y denuncia irregularidades judiciales en caso Pandora II

Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) reaccionó tras las publicaciones de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y confirmó la interposición de un recurso de apelación para revocar el sobreseimiento definitivo dictado a su favor en el denominado caso Pandora II. La institución busca que se dicte auto de formal procesamiento contra el exmandatario por los delitos de fraude y lavado de activos. De acuerdo con el comunicado oficial de la PGR, la trama anticorrupción involucra la sustracción de L 288,016,175.00 del erario público entre 2010 y 2014 mediante convenios simulados entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las fundaciones DIBATTISTA y TODOS SOMOS HONDURAS. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, al menos L 62,026,784.44 habrían sido desviados directamente para financiar la campaña política de Hernández.

Liberación de testigo clave y exclusión de pruebas

La entidad estatal denunció serias anomalías durante el proceso judicial, destacando que el pasado 12 de agosto de 2026, día en que se proponen las pruebas, un juez de ejecución puso en libertad de manera unilateral al testigo clave Fernando Suárez, quien manejaba las fundaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la PGR, la decisión se tomó "sin audiencia ni notificación a las partes, sin asignarle seguridad pese a su condición de testigo protegido, sin consignar dirección alguna" y teniendo pendiente el pago de una multa por L 288,016,175.00.