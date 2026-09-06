DEA realizará pruebas en 520 kilos para confirmar si es cocaína adulterada

El toxicólogo forense tomó una muestra aleatoria de uno de cada cuarenta kilos, pero las pruebas químicas e infrarrojas revelaron que el material no contenía cocaína, identificándose en su lugar la presencia de levamisol, indica un informe conocido por este medio.<br />El informe advierte que este compuesto es un antiparasitario veterinario sumamente peligroso que se utiliza frecuentemente para adulterar narcóticos. <br />Debido a su alta toxicidad, se mencionan riesgos graves para la salud humana, entre ellos daños cerebrales y patologías cardíacas. La autoridad sanitaria enfatiza que la peligrosidad de este adulterante ha llevado a su prohibición internacional para el consumo en personas.<br />Con el resultado negativo de cocaína en la audiencia inicial, el juzgado penal en materia de criminalidad organizada dio un sobreseimiento definitivo al conductor del camión, quien recobró su libertad.<br />