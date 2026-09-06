DEA realizará pruebas en 520 kilos para confirmar si es cocaína adulterada

Tegucigalpa, Honduras

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizará un segundo análisis a los 520 paquetes decomisados en un camión el pasado agosto e identificados preliminarmente como cocaína, luego de que los laboratorios de toxicología de Medicina Forense determinaran que contenían levamisol y no la droga anteriormente señalada. Así lo conoció LA PRENSA Premium a partir de fuentes conocedoras del caso. El análisis se realizará con equipo especializado capaz de separar el levamisol de cada bloque decomisado y determinar la presencia de clorhidrato de cocaína, ya que las autoridades sostienen que las organizaciones criminales están traficando a gran escala con cocaína adulterada con este medicamento veterinario en Honduras. Tras realizar trabajos previos de investigación e inteligencia, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) interceptó un camión sospechoso el 27 de agosto en la carretera a Güinope, cerca de la zona de El Zamorano. Durante la inspección, perros adiestrados para detectar drogas alertaron sobre el vehículo, lo que llevó a los agentes a revisar el interior y encontrar un compartimiento oculto en el piso del camión. En el mismo lugar del decomiso, los agentes antidrogas descargaron el camión y un perito hizo las pruebas de campo a algunos de los paquetes decomisados, por lo que dieron positivo a cocaína al marcar al mostrar la coloración azul característica, según un reporte del caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los kilogramos de polvo blanco fueron exhibidos públicamente. Cada paquete, de aproximadamente un kilo cada uno, estaba envuelto en papel de color café claro y recubierto con plástico. En la parte superior de cada uno figuraba la marca “50#”. Al abrir los paquetes, se constató que el mismo sello estaba plasmado en el bloque compacto de color blanco en su interior. Uno de los investigadores sostuvo que “el reactivo preliminar que usamos es el mismo que se emplea en los aeropuertos de todo el mundo, como en Colombia, Brasil y España, y dio el color exacto para cocaína. ¿Qué duda íbamos a tener? Además, el olor y la contextura lo confirmaban”. Aunque una de las versiones planteadas tras conocerse el resultado fue que la operación pudo haber servido como señuelo para desviar la atención de las autoridades, los agentes a cargo del caso mantienen como principal hipótesis que se trata de cocaína adulterada.

Pruebas

Los agentes antidrogas, por su experiencia, información y las pruebas de campo que resultaron positivas para cocaína, estaban convencidos de que el cargamento era de droga, por lo que remitieron el caso a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que presentó el requerimiento fiscal en contra del conductor del camión, identificado como Carlos Alberto Solórzano, originario de Yoro. Solórzano fue acusado de tráfico de drogas agravado. En la audiencia de declaración de imputado, el juez envió a prisión al acusado, mientras que la Fiscalía se preparó para presentar pruebas indiciarias en la audiencia inicial, donde demostraría que los 520 paquetes decomisados eran de cocaína. La prueba crucial para ese momento era el informe de toxicología de Medicina Forense, el cual se realizó antes a la audiencia.

En 2022 se emitió alerta por parte del Observatorio Salvadoreño sobre Drogas, pues se evidenció que levamisol se ha constituido en uno de los principales adulterantes de la cocaína.

El toxicólogo forense tomó una muestra aleatoria de uno de cada cuarenta kilos, pero las pruebas químicas e infrarrojas revelaron que el material no contenía cocaína, identificándose en su lugar la presencia de levamisol, indica un informe conocido por este medio.

El informe advierte que este compuesto es un antiparasitario veterinario sumamente peligroso que se utiliza frecuentemente para adulterar narcóticos.

Debido a su alta toxicidad, se mencionan riesgos graves para la salud humana, entre ellos daños cerebrales y patologías cardíacas. La autoridad sanitaria enfatiza que la peligrosidad de este adulterante ha llevado a su prohibición internacional para el consumo en personas.

Con el resultado negativo de cocaína en la audiencia inicial, el juzgado penal en materia de criminalidad organizada dio un sobreseimiento definitivo al conductor del camión, quien recobró su libertad.



Sospechas

El hallazgo de levamisol sorprendió a los agentes de la DLCN por la magnitud del cargamento, aunque no resultó del todo extraño, pues en Honduras ya se han decomisado cargamentos de cocaína adulterada con este componente, solo que en menor escala. Las investigaciones, a las cuales tuvo acceso LA PRENSA Premium, señalan que el camión con el cargamento en un compartimiento oculto en el piso salió de El Paraíso y tomó una calle alterna hasta llegar a la zona de El Zamorano, Francisco Morazán, donde fue interceptado por los agentes de la DLCN. El supuesto cargamento de droga, sostienen los investigadores, provenía probablemente de Nicaragua, donde pudieron haber fabricado los kilos de levamisol. Este fue vendido por una suma millonaria de dinero a una estructura criminal que los llevaba hacia el occidente hasta llegar a la frontera con Guatemala para su entrega. La venta de la supuesta droga, así como el trasiego que estaban haciendo los narcotraficantes, hace suponer a los agentes que cada kilo del polvo blanco está revuelto con clorhidrato de cocaína y levamisol, por lo que los agentes de la DEA harán pruebas más exhaustivas en las que se puedan separar los dos componentes.

Expertos consultados por este medio señalan que la adulteración de la cocaína con levamisol es difícil de detectar, pues simula los efectos de la cocaína y puede llegar a ser más dañino que la propia droga de abuso. El levamisol es una sustancia de uso veterinario y en la década de 1970 se utilizó en patologías inflamatorias o como adyuvante en tratamiento oncológico. Estos tratamientos eran prolongados y se describieron efectos adversos entre los que se destacaron 57 agranulocitosis y vasculitis. El levamisol continuó utilizándose como coadyuvante en tratamientos quimioterápicos de cáncer de colon avanzado, hasta la primera década de este siglo.

Fechas importantes 28 de agosto: se decomisaron los 520 paquetes que, en primera instancia, dijeron era cocaína y luego afirmaron se trató de desparasitantes.

28 de agosto: se decomisaron los 520 paquetes que, en primera instancia, dijeron era cocaína y luego afirmaron se trató de desparasitantes. 2 de septiembre: Las autoridades informaron que las pruebas toxicológicas en Medicina Forense dieron negativas para cocaína.

2 de septiembre: Las autoridades informaron que las pruebas toxicológicas en Medicina Forense dieron negativas para cocaína. 2 de septiembre: La persona que fue detenida por conducir el vehículo donde se transportaban los paquetes, recibió sobreseimiento definitivo.

Los efectos adversos reportados y su posterior hallazgo como adulterante de la cocaína motivaron su retiro del mercado farmacéutico en humanos, restringiéndose su uso exclusivamente como antihelmíntico de uso veterinario. Una de las razones por las cuales el levamisol se ha constituido en uno de los principales adulterantes de la cocaína guarda relación con sus características físicas similares a esta droga y la amplia disponibilidad en el mercado veterinario, con un bajo costo, así como el hecho de que no interfiere con los test colorimétricos habitualmente utilizados para detectar la presencia de cocaína, según un informe publicado por el Observatorio Salvadoreño sobre Drogas, que en 2022 emitió una alerta de cocaína adulterada con ese componente.